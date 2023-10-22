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Опубликовано 22 октября 2023, 11:44
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Более полутысячи военных потеряли ВСУ за сутки на самом смертоносном для Киева участке фронта

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 550 военных на Донецком направлении

Потери украинских войск на Донецком направлении за сутки составили более 550 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Общие потери противника на данном направлении составили свыше 550 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, подразделения группировки "Южная" при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем (ТОС) отразили две атаки 54-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районе Клещеевки и Богдановки. А в районах населённых пунктов Весёлое, Николаевка, Красное, Курдюмовка и Васюковка ДНР, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.

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Ранее Лайф писал, что ивановские десантники разгромили группу из ВСУ на подступах к Артёмовску. Российские военные уничтожили пехоту противника из стрелкового гранатомёта АГС-17 "Пламя".

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ТАСС / Александр Река

Никита Никонов
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