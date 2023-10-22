Более полутысячи военных потеряли ВСУ за сутки на самом смертоносном для Киева участке фронта

Потери украинских войск на Донецком направлении за сутки составили более 550 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Общие потери противника на данном направлении составили свыше 550 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, подразделения группировки "Южная" при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем (ТОС) отразили две атаки 54-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районе Клещеевки и Богдановки. А в районах населённых пунктов Весёлое, Николаевка, Красное, Курдюмовка и Васюковка ДНР, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.