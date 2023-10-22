Ивановские десантники разгромили группу из ВСУ на подступах к Артёмовску

Российские военные продолжают успешно выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Как уточнили в Минобороны РФ, на этот раз отличились бойцы Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, которые из стрелкового гранатомёта АГС-17 "Пламя" уничтожили пехоту ВСУ на подступах к Артёмовску.

В оборонном ведомстве сообщили, что с беспилотника были получены данные о приближении нескольких групп ВСУ к окраинам города. После этого расчёт 30-мм гранатомёта АГС-17 "Пламя" массированным огнём нанёс поражение противнику.

"Слаженными действиями парашютно-десантного подразделения атака противника была отражена. Военнослужащие ВСУ, оставив своих убитых и раненых, бросили занимаемые ими позиции и спешно бежали", — сообщили в Минобороны.

Автоматический гранатомёт "Пламя" предназначен для поражения личного состава и огневых средств противника, расположенных вне укрытий и в открытых окопах. Атака ведётся с треножного станка САГ-17, а для дальней стрельбы применяется призменный оптический прицел ПАГ-17 с 2,7-кратным увеличением.