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Регион
Опубликовано 22 октября 2023, 04:31
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Ивановские десантники разгромили группу из ВСУ на подступах к Артёмовску

Минобороны: Десантники уничтожили группу ВСУ из АГС-17 "Пламя" под Артёмовском

Российские военные продолжают успешно выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Как уточнили в Минобороны РФ, на этот раз отличились бойцы Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, которые из стрелкового гранатомёта АГС-17 "Пламя" уничтожили пехоту ВСУ на подступах к Артёмовску.

В оборонном ведомстве сообщили, что с беспилотника были получены данные о приближении нескольких групп ВСУ к окраинам города. После этого расчёт 30-мм гранатомёта АГС-17 "Пламя" массированным огнём нанёс поражение противнику.

"Слаженными действиями парашютно-десантного подразделения атака противника была отражена. Военнослужащие ВСУ, оставив своих убитых и раненых, бросили занимаемые ими позиции и спешно бежали", — сообщили в Минобороны.

Автоматический гранатомёт "Пламя" предназначен для поражения личного состава и огневых средств противника, расположенных вне укрытий и в открытых окопах. Атака ведётся с треножного станка САГ-17, а для дальней стрельбы применяется призменный оптический прицел ПАГ-17 с 2,7-кратным увеличением.

Российские бойцы отразили четыре атаки ВСУ под Красным Лиманом
Российские бойцы отразили четыре атаки ВСУ под Красным Лиманом

Ранее российские военные атаковали объекты ВСУ на Южно-Донецком направлении, тем самым лишив украинскую армию до 140 бойцов. Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, ВС РФ для достижения цели наносили авиационные, ракетные и артиллерийские удары.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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