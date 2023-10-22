Российские войска атаковали объекты ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные атаковали объекты ВСУ на Южно-Донецком направлении, тем самым лишив украинскую армию до 140 бойцов. Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, ВС РФ для достижения цели наносили авиационные, ракетные и артиллерийские удары. Его заявление приводит ТАСС.

По словам Чехова, силами ВС РФ были поражены места сосредоточения силы и техники 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригады и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате атаки армия Украины потеряла до 140 военнослужащих и три автомобиля.