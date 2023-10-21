Раскрыты данные об огромных потерях ВСУ за сутки на Донецком направлении
МО РФ: ВСУ потеряли до 260 бойцов убитыми и ранеными на Донецком направлении
Украинская армия за минувшие сутки потеряла до 260 военнослужащих убитыми и ранеными на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, на этом направлении фронта подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику противника в районах населённых пунктов Васюковка, Андреевка, Раздоловка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.
"Потери противника за сутки составили до 260 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля", — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российским бойцам удалось поразить американскую артиллерийскую систему М777, а также боевую машину РСЗО "Град".
Ранее сообщалось, что российские военные подбили три украинских танка у села Работино в Запорожской области. Также известно, что ВСУ используют кассетные снаряды и планирующие бомбы в районе села Вербовое. Наши же бойцы отвечают тяжёлыми огнемётными системами и фугасными авиабомбами.
Getty Images / Narciso Contreras