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Опубликовано 21 октября 2023, 11:38
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Раскрыты данные об огромных потерях ВСУ за сутки на Донецком направлении

МО РФ: ВСУ потеряли до 260 бойцов убитыми и ранеными на Донецком направлении

Украинская армия за минувшие сутки потеряла до 260 военнослужащих убитыми и ранеными на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, на этом направлении фронта подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику противника в районах населённых пунктов Васюковка, Андреевка, Раздоловка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

"Потери противника за сутки составили до 260 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российским бойцам удалось поразить американскую артиллерийскую систему М777, а также боевую машину РСЗО "Град".

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Ранее сообщалось, что российские военные подбили три украинских танка у села Работино в Запорожской области. Также известно, что ВСУ используют кассетные снаряды и планирующие бомбы в районе села Вербовое. Наши же бойцы отвечают тяжёлыми огнемётными системами и фугасными авиабомбами.

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Getty Images / Narciso Contreras

Наталья Исакова
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