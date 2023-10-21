Раскрыты данные об огромных потерях ВСУ за сутки на Донецком направлении

Украинская армия за минувшие сутки потеряла до 260 военнослужащих убитыми и ранеными на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, на этом направлении фронта подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику противника в районах населённых пунктов Васюковка, Андреевка, Раздоловка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

"Потери противника за сутки составили до 260 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российским бойцам удалось поразить американскую артиллерийскую систему М777, а также боевую машину РСЗО "Град".