Российские бойцы отразили четыре атаки ВСУ под Красным Лиманом

В Минобороны сообщили об успехах ВС РФ на Краснолиманском направлении. Как рассказал РИА "Новости" начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук, на данном участке российские силы отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ.

"Огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации, а также в результате стрелкового боя отражены четыре атаки штурмовых групп 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества", — заявил офицер.

Кроме этого, на этом участке силами группировки было нанесено огневое поражение по 170 целям ВСУ. В их числе было два командно-наблюдательных пункта и пять опорных пунктов, добавил Савчук.