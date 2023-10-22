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22 октября, 11:43

Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских МиГ-29 и один Су-25

За прошедшие сутки российские средства ПВО сбили четыре украинских самолёта — три МиГ-29 и один Су-25. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Благодатное, Лозовое Днепропетровской области и Чугуев Харьковской области", — говорится в сообщении.

Кроме того, российские средства ПВО сбили один украинский Су-25 северо-западнее Донецка, добавили в ведомстве.

ВКС России сбили украинский Су-24 в районе Одессы

ВКС России сбили украинский Су-24 в районе Одессы

Ранее в ДНР рассказали об успехах российских войск в продвижении по всей линии фронта. В частности, наши бойцы добились значительных результатов в районах Купянска и Артёмовска.

Обложка ©

Getty Images / Libkos

Наталья Исакова
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