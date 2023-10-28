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Регион
Опубликовано 28 октября 2023, 11:18
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Российский "Василёк" уничтожил автоколонну ВСУ под Соледаром

Доброволец "Скифа": Расчёт "Василька" разгромил автоколонну ВСУ под Соледаром

В районе Соледара в ДНР расчёт миномёта "Василёк" добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) ликвидировал колонну автомобилей ВСУ. Об этом сообщил замкомандира миномётного взвода с позывным Струна.

"Поразили недавно колонну обстрелом из пяти легкобронированных машин. Поразили успешно, отработали. БПЛА подтвердили, что сработали на отлично, поразили все цели", подчеркнул он в беседе с РИА "Новости".

По его словам, орудие работает на этом участке фронта 24 часа, семь дней в неделю. Военный пояснил, что работу "Василька" корректируют при помощи БПЛА. Миномёт используется для поражения живой силы противника, пехоты, а также лёгкой техники, подытожил доброволец.

Попытка наступать на самом смертоносном участке фронта стоила ВСУ почти 300 бойцов
Попытка наступать на самом смертоносном участке фронта стоила ВСУ почти 300 бойцов

Ранее Лайф писал, что российские бойцы разгромили четыре украинские бригады в ДНР. Удары были нанесены по скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Дарья Нарыкова
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