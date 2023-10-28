Российский "Василёк" уничтожил автоколонну ВСУ под Соледаром
Доброволец "Скифа": Расчёт "Василька" разгромил автоколонну ВСУ под Соледаром
В районе Соледара в ДНР расчёт миномёта "Василёк" добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) ликвидировал колонну автомобилей ВСУ. Об этом сообщил замкомандира миномётного взвода с позывным Струна.
"Поразили недавно колонну обстрелом из пяти легкобронированных машин. Поразили успешно, отработали. БПЛА подтвердили, что сработали на отлично, поразили все цели", — подчеркнул он в беседе с РИА "Новости".
По его словам, орудие работает на этом участке фронта 24 часа, семь дней в неделю. Военный пояснил, что работу "Василька" корректируют при помощи БПЛА. Миномёт используется для поражения живой силы противника, пехоты, а также лёгкой техники, подытожил доброволец.
Ранее Лайф писал, что российские бойцы разгромили четыре украинские бригады в ДНР. Удары были нанесены по скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ.
ТАСС / Алексей Коновалов