Российский "Василёк" уничтожил автоколонну ВСУ под Соледаром

В районе Соледара в ДНР расчёт миномёта "Василёк" добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) ликвидировал колонну автомобилей ВСУ. Об этом сообщил замкомандира миномётного взвода с позывным Струна.

"Поразили недавно колонну обстрелом из пяти легкобронированных машин. Поразили успешно, отработали. БПЛА подтвердили, что сработали на отлично, поразили все цели", — подчеркнул он в беседе с РИА "Новости".

По его словам, орудие работает на этом участке фронта 24 часа, семь дней в неделю. Военный пояснил, что работу "Василька" корректируют при помощи БПЛА. Миномёт используется для поражения живой силы противника, пехоты, а также лёгкой техники, подытожил доброволец.