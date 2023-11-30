Минобороны РФ наградило военных, уничтоживших первый танк Leopard 1A5

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, уничтожившие на Купянском направлении первый танк Leopard 1A5, получили достойные награды прямо на передовой. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Минобороны РФ наградило уничтоживших первый танк Leopard 1A5 военнослужащих. Видео © Telegram / Минобороны России

"Бойцы получили сразу несколько боевых государственных наград и сертификат [на выплату денежных средств] из рук заместителя командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-лейтенанта Владимира Лугового. Он поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу и пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По словам генерал-лейтенанта, танкисты ВСУ пытались прорваться к переднему краю обороны российских войск, но наши бойцы сорвали их планы. Герои в дополнение к средствам, выплачиваемым министерством за личное уничтожение или захват военной техники противника, получили сертификат на 700 тысяч рублей и государственные награды: ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест VI степени, медали "За отвагу" и "За храбрость".