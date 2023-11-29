Подаренный немцами Leopard 1A5 стал лёгкой мишенью для ВС РФ на Украине
Forbes: ВСУ впервые потеряли танк Leopard 1A5, недавно подаренный Германией
Российские военнослужащие впервые подбили Leopard 1A5, находящийся на службе в Вооружённых силах Украины. Об этом со ссылкой на видеозапись, появившуюся в социальной сети Х, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Видео уничтожения, предположительно, первого танка Leopard 1A5 на Украине. Видео © Х / WarVehicleTracker
На появившемся в Сети видео можно наблюдать, как в чистом поле российская артиллерия уничтожает последнюю модификацию первого "Леопарда". Предполагается, что боевая машина принадлежит 44-й механизированной бригаде ВСУ.
"Будучи обнаруженным, незащищённый танк стал лёгкой мишенью для, очевидно, серии артиллерийских ударов, которые наносились по нему всё более точно", — пишет аналитик.
Судя по всему, это первый зафиксированный на видео случай уничтожения этой техники на Украине. Экс, в свою очередь, подчёркивает, что это самые незащищённые танки в украинском конфликте. Как он считает, первый из них был потерян слишком быстро — всего через несколько недель после начала боевого применения.