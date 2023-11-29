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Регион
Опубликовано 29 ноября 2023, 03:26
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Подаренный немцами Leopard 1A5 стал лёгкой мишенью для ВС РФ на Украине

Forbes: ВСУ впервые потеряли танк Leopard 1A5, недавно подаренный Германией

Российские военнослужащие впервые подбили Leopard 1A5, находящийся на службе в Вооружённых силах Украины. Об этом со ссылкой на видеозапись, появившуюся в социальной сети Х, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Видео уничтожения, предположительно, первого танка Leopard 1A5 на Украине. Видео © Х / WarVehicleTracker

На появившемся в Сети видео можно наблюдать, как в чистом поле российская артиллерия уничтожает последнюю модификацию первого "Леопарда". Предполагается, что боевая машина принадлежит 44-й механизированной бригаде ВСУ.

"Будучи обнаруженным, незащищённый танк стал лёгкой мишенью для, очевидно, серии артиллерийских ударов, которые наносились по нему всё более точно", — пишет аналитик.

Судя по всему, это первый зафиксированный на видео случай уничтожения этой техники на Украине. Экс, в свою очередь, подчёркивает, что это самые незащищённые танки в украинском конфликте. Как он считает, первый из них был потерян слишком быстро — всего через несколько недель после начала боевого применения.

Партия из первых десяти датских танков Leopard 1A5 прибыла на Украину
Партия из первых десяти датских танков Leopard 1A5 прибыла на Украину

Лайф сообщал, что в октябре Министерство обороны Германии заявило, что отправит Киеву ещё десять танков Leopard 1A5. Стоит отметить, что в военном ведомстве ФРГ ещё в конце лета сообщали о передаче этих устаревших танков Вооружённым силам Украины.

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Х / WarVehicleTracker

Алексей Соловьёв
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