Судя по всему, это первый зафиксированный на видео случай уничтожения этой техники на Украине. Экс, в свою очередь, подчёркивает, что это самые незащищённые танки в украинском конфликте. Как он считает, первый из них был потерян слишком быстро — всего через несколько недель после начала боевого применения.