Германия за неделю отправила Киеву 10 танков Leopard 1A5 и 13 миллионов патронов

Всего за неделю Германия направила Украине десять танков Leopard 1A5 и 13 миллионов единиц боеприпасов для стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ФРГ.

На сайте ведомства еженедельно публикуются данные о военной помощи Киеву. Исходя из них следует, что на этой неделе также был передан один радар для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 16 разведывательных беспилотников Vector и четыре тягача HX81 с четырьмя полуприцепами.