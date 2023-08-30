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30 августа, 20:02

Германия за неделю отправила Киеву 10 танков Leopard 1A5 и 13 миллионов патронов

Минобороны ФРГ: Берлин за неделю отправил Киеву 10 танков Leopard с боеприпасами

Всего за неделю Германия направила Украине десять танков Leopard 1A5 и 13 миллионов единиц боеприпасов для стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ФРГ.

На сайте ведомства еженедельно публикуются данные о военной помощи Киеву. Исходя из них следует, что на этой неделе также был передан один радар для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 16 разведывательных беспилотников Vector и четыре тягача HX81 с четырьмя полуприцепами.

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Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall в течение этого года отправит Украине разведывательный беспилотник LUNA NG. Помимо применения в качестве разведывательной системы дроны этого типа могут обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь.

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Wikipedia / Rainer Lippert

Анатолий Симоненко
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