Германия поставит Украине новые разведывательные дроны
Bild: Rheinmetall до конца 2023 года поставит Украине беспилотник LUNA NG
Беспилотник LUNA NG. Обложка © Rheinmetall
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца 2023 года поставит Украине разведывательный беспилотник LUNA NG. Об этом пишет немецкая газета Bild am Sonntag.
NG означает "Новое поколение" беспилотника LUNA, которое представляет собой систему БПЛА, превосходящую предыдущую модель по всем основным характеристикам. Журналисты сообщают, что в комплект входят наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. Кроме применения в качестве разведывательной системы, дроны этого типа могут обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь.
Ранее Лайф писал, что в России начато производство второй версии новейшего дрона-камикадзе "Овод". По словам разработчика, он подготовлен максимально "трепетным и тщательным" образом для применения прямо с коробки.