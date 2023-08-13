Германия поставит Украине новые разведывательные дроны

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца 2023 года поставит Украине разведывательный беспилотник LUNA NG. Об этом пишет немецкая газета Bild am Sonntag.

NG означает "Новое поколение" беспилотника LUNA, которое представляет собой систему БПЛА, превосходящую предыдущую модель по всем основным характеристикам. Журналисты сообщают, что в комплект входят наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. Кроме применения в качестве разведывательной системы, дроны этого типа могут обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь.