Начато производство второй версии новейшего российского дрона-камикадзе

В России разработана и запущена в мелкосерийное производство вторая, обновлённая, версия FPV-дрона "Овод". Об этом рассказал руководитель проектной группы-производителя Андрей Иванов.

"Разработано и запущено в мелкосерийное производство беспилотное воздушное судно "Овод" версии 2.0. <…> Это устройство с модифицированной электронной начинкой, с новой винтомоторной группой, а также с рядом "диковин", о которых нельзя говорить", — сказал он в разговоре с РИА "Новости".

По словам собеседника агентства, "Овод" подготовлен максимально "трепетным и тщательным" образом для применения прямо с коробки. Иванов подчеркнул, что в комплекте поставки есть всё необходимое для того, чтобы сократить время развёртывания, снаряжения и применения этого беспилотного летательного аппарата.