Начато производство второй версии новейшего российского дрона-камикадзе
РИА "Новости": Вторую версию дрона-камикадзе "Овод" запустили в производство
В России разработана и запущена в мелкосерийное производство вторая, обновлённая, версия FPV-дрона "Овод". Об этом рассказал руководитель проектной группы-производителя Андрей Иванов.
"Разработано и запущено в мелкосерийное производство беспилотное воздушное судно "Овод" версии 2.0. <…> Это устройство с модифицированной электронной начинкой, с новой винтомоторной группой, а также с рядом "диковин", о которых нельзя говорить", — сказал он в разговоре с РИА "Новости".
По словам собеседника агентства, "Овод" подготовлен максимально "трепетным и тщательным" образом для применения прямо с коробки. Иванов подчеркнул, что в комплекте поставки есть всё необходимое для того, чтобы сократить время развёртывания, снаряжения и применения этого беспилотного летательного аппарата.
Напомним, в конце июня стало известно, что российские военные успешно испытали в зоне СВО новейший дрон-камикадзе "Овод". Был уничтожен блиндаж ВСУ под Авдеевкой.
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