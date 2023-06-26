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26 июня, 14:07

Российские военные успешно испытали в зоне СВО новейший дрон-камикадзе

РИА "Новости": В зоне СВО впервые применили новый дрон-камикадзе "Овод"

Новейший российский дрон-камикадзе "Овод" впервые применили в зоне СВО. Об этом сообщает РИА "Новости".

В зоне СВО протестировали новый российский дрон-камикадзе "Овод". Видео © Telegram / РИА "Новости"

Коптер работает по принципу FPV (first person view — вид от первого лица) и управляется оператором через специальные очки, на которые картинку передаёт курсовая камера на дроне. "Овод" может поднимать в воздух груз весом до четырёх килограммов, а его преимуществом является помехозащитная связь. Стоит такой аппарат около 40 тысяч рублей, первые партии уже поступили в ВС РФ и начали применяться на линии соприкосновения. Одним из таких успешных испытаний стало уничтожение украинского блиндажа под Авдеевкой.

Лайф ранее публиковал видео, на котором российские дроны-камикадзе успешно уничтожают грузовики с оружием и боеприпасами для украинских военных.

Опубликовано видео поражения "Леопарда" ВСУ российским дроном-камикадзе

Опубликовано видео поражения "Леопарда" ВСУ российским дроном-камикадзе

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
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