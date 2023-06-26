Российские военные успешно испытали в зоне СВО новейший дрон-камикадзе

Коптер работает по принципу FPV (first person view — вид от первого лица) и управляется оператором через специальные очки, на которые картинку передаёт курсовая камера на дроне. "Овод" может поднимать в воздух груз весом до четырёх килограммов, а его преимуществом является помехозащитная связь. Стоит такой аппарат около 40 тысяч рублей, первые партии уже поступили в ВС РФ и начали применяться на линии соприкосновения. Одним из таких успешных испытаний стало уничтожение украинского блиндажа под Авдеевкой.