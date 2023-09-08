Партия из первых десяти датских танков Leopard 1A5 прибыла на Украину

Партия из первых десяти датских танков прибыла на Украину, сообщили в Министерстве обороны европейского государства.

"Десять танков Leopard 1 уже находятся на территории Украины, и ещё больше — на подходе. Теперь они могут быть задействованы в наступлении, которое украинцы ещё только начинают. Работа, ведущаяся с весны, не прекращается", — говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве отметили, что обучение управлению данной техникой проходит в Германии, где датские инструкторы совместно с немецкими военными готовят экипажи.