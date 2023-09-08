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8 сентября, 14:07

Партия из первых десяти датских танков Leopard 1A5 прибыла на Украину

Партия из первых десяти датских танков прибыла на Украину, сообщили в Министерстве обороны европейского государства.

"Десять танков Leopard 1 уже находятся на территории Украины, и ещё больше — на подходе. Теперь они могут быть задействованы в наступлении, которое украинцы ещё только начинают. Работа, ведущаяся с весны, не прекращается", говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве отметили, что обучение управлению данной техникой проходит в Германии, где датские инструкторы совместно с немецкими военными готовят экипажи.

В Германии назвали металлоломом переданные Украине старые танки Leopard 1

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К слову, воодушевляющие речи датского Минобороны не совсем понятны, ведь давно доказано, что Leopard отлично горят в зоне проведения СВО, "разлетаясь на все стороны". По словам Героя России, полковника Рустама Сайфуллина, это подтверждают многочисленные кадры уничтожения данного типа техники. А ведь её преподносили как "чудесную машину".

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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