Названа слабость Leopard 1A5, которая сделала "немца" добычей русских спустя пару недель на службе у ВСУ

Дебют усовершенствованного немецкого танка Leopard 1A5 на службе ВСУ на Купянском направлении стал катастрофой для украинских военных и наверняка опечалил германских производителей. "Чудо техники" из ФРГ спустя всего несколько недель после передачи Киеву было уничтожено точным ударом российской артиллерии, а его экипаж обратился в бегство. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил ту лёгкость, с которой российская армия справилась с немецкой машиной, появлением особых подразделений в ВС РФ, которые специализируются на уничтожении западной техники.

Уничтожение предположительно усовершенствованного танка "Леопард-1А5" в зоне СВО под Купянском. Видео © X / Adam

Кнутов считает, что под Купянском был подбит именно модернизированный Leopard-1. Он аргументировал это тем, что прежние версии этих машин вообще не применялись ВСУ на этом участке фронта.

"До этого "Леопарды-1" на Купянском действительно не применяли. ВСУ стали их применять, потому что там лесистая местность, в условиях которой есть возможность маскировки. К тому же там песчаная почва, а не размокший чернозём, в котором тяжёлые "Леопарды" вязнут", — цитирует эксперта сайт MK.ru.

Кнутов отметил, что отправленная ВСУ модификация "Леопарда" уже снята с вооружения самой ФРГ. Немцы решили от них отказаться из-за слабой брони и ряда прочих изъянов. И, видимо, решили, что им самое место в Незалежной.

По информации эксперта, в армии России ещё к весне 2023 года создали сразу несколько подразделений, задача которых — уничтожать западные танки. Бойцы этих отрядов прошли специальную подготовку и знают как сокрушить любой из образцов западной техники, будь то Leopard, Challenger или Abrams, которые, к слову, ВСУ не спешат выводить на передовую.

Эффективность таких подразделений впечатляюще высока. Поэтому в том, что танк на записи был уничтожен, едва показавшись на Купянском направлении, нет ничего удивительного. А вот на Западе вполне могли быть поражены подобному исходу, ведь там рассчитывали на значительно более долгий срок жизни этих машин. Российские войска отлично готовы к появлению подобной техники, ведь она лишена динамической защиты, противокумулятивных экранов и даже не прикрыта сверху защищающим от нападения ударных БПЛА "мангалом". Соответственно, такие танки достаточно просто уничтожать, подытожил Кнутов.