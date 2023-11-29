Названа слабость Leopard 1A5, которая сделала "немца" добычей русских спустя пару недель на службе у ВСУ

Дебют усовершенствованного немецкого танка Leopard 1A5 на службе ВСУ на Купянском направлении стал катастрофой для украинских военных и наверняка опечалил германских производителей. "Чудо техники" из ФРГ спустя всего несколько недель после передачи Киеву было уничтожено точным ударом российской артиллерии, а его экипаж обратился в бегство. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил ту лёгкость, с которой Российская армия справилась с немецкой машиной, появлением особых подразделений в ВС РФ, специализирующихся на уничтожении западной техники.

Уничтожение, предположительно, усовершенствованного танка "Леопард-1А5" в зоне СВО под Купянском. Видео © X / Adam

Кнутов считает, что под Купянском был подбит именно модернизированный Leopard 1. Он аргументировал это тем, что прежние версии данных машин вообще не применялись ВСУ на этом участке фронта.

"До этого "Леопарды-1" под Купянском действительно не применяли. ВСУ стали их применять, потому что там лесистая местность, в условиях которой есть возможность маскировки. К тому же там песчаная почва, а не размокший чернозём, в котором тяжёлые "Леопарды" вязнут", — цитирует эксперта сайт MK.ru.

Кнутов отметил, что отправленная ВСУ модификация "Леопарда" уже снята с вооружения самой ФРГ. Немцы решили от него отказаться из-за слабой брони и ряда прочих изъянов. И, видимо, подумали, что им самое место в Незалежной.

По информации эксперта, в Армии России ещё к весне 2023 года создали сразу несколько подразделений, задача которых — уничтожать западные танки. Бойцы этих отрядов прошли специальную подготовку и знают, как сокрушить любой из образцов западной техники, будь то Leopard, Challenger или Abrams, которые, к слову, ВСУ не спешат выводить на передовую.

Эффективность таких подразделений впечатляюще высока. Поэтому в том, что танк на записи был уничтожен, едва показавшись на Купянском направлении, нет ничего удивительного. А вот на Западе вполне могли быть поражены подобным исходом, ведь там рассчитывали на значительно более долгий срок жизни этих машин. Российские войска отлично готовы к появлению подобной техники, ведь она лишена динамической защиты, противокумулятивных экранов и даже не прикрыта сверху защищающим от нападения ударных БПЛА "мангалом". Соответственно, такие танки достаточно просто уничтожать, подытожил Кнутов.