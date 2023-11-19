Австрийский полковник упрекнул ВСУ в неумении обращаться с "Леопардами"
Полковник Райснер: Танки Leopard не помогли ВСУ в противостоянии с Армией России
Немецкие танки Leopard, на эффективность которых рассчитывали в ВСУ, не принесли пользы Украине в противостоянии с Армией России. Такое заявление сделал полковник австрийских Вооружённых сил Маркус Райснер во время своего выступления на европейском форуме AIES в Вене.
"Все думали, что танки Leopard что-то изменят, но, к сожалению, этого не произошло", — сказал военный.
Райснер отметил, что украинские военнослужащие не освоили необходимых для должной эксплуатации западной техники навыков и потому не смогли использовать её эффективно. При этом он считает, что для Запада такой итог не стал неожиданностью.
Ранее Зеленский заявил, что американские танки Abrams, которые США передали Украине, не изменили ситуацию на поле боя. По его мнению, причина в том, что Киев получил слишком мало этих боевых машин.
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