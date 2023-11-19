Австрийский полковник упрекнул ВСУ в неумении обращаться с "Леопардами"

Немецкие танки Leopard, на эффективность которых рассчитывали в ВСУ, не принесли пользы Украине в противостоянии с Армией России. Такое заявление сделал полковник австрийских Вооружённых сил Маркус Райснер во время своего выступления на европейском форуме AIES в Вене.

"Все думали, что танки Leopard что-то изменят, но, к сожалению, этого не произошло", — сказал военный.

Райснер отметил, что украинские военнослужащие не освоили необходимых для должной эксплуатации западной техники навыков и потому не смогли использовать её эффективно. При этом он считает, что для Запада такой итог не стал неожиданностью.