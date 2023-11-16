Зеленский признал бесполезность Abrams на поле боя и попросил ещё танков

"Это качественный танк. У нас их не очень много, честно вам скажу. Abrams — первый пример такого танка. Я надеюсь, что мы будем развивать наши отношения и поставок будет больше, но пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя, мне сложно", — сказал Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ, ещё раз повторив, что Киев получил слишком мало танков.