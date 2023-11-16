Зеленский признал бесполезность Abrams на поле боя и попросил ещё танков
Зеленский заявил, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя
Американские танки Abrams, которые США передали Украине, не изменили ситуацию на поле боя, так как Киев получил слишком мало боевых машин. Об этом заявил Владимир Зеленский.
"Это качественный танк. У нас их не очень много, честно вам скажу. Abrams — первый пример такого танка. Я надеюсь, что мы будем развивать наши отношения и поставок будет больше, но пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя, мне сложно", — сказал Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ, ещё раз повторив, что Киев получил слишком мало танков.
Напомним, в середине октября стало известно, что обещанные американскими властями танки Abrams, а всего их 31 единица, прибыли на Украину. Обучение управлению Abrams в Германии прошли 200 военных ВСУ. При этом в ФРГ ещё тогда отмечали, что танки Abrams никак не помогут ВСУ из-за своих характеристик.
ТАСС / Zuma