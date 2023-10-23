Оператор "Ланцетов" назвал уязвимые места танков Abrams
Боец с позывным Шкет: Дроны станут эффективным средством борьбы с Abrams
Российские войска готовы противостоять американским танкам Abrams в зоне спецоперации. Как рассказал оператор БПЛА-камикадзе "Ланцет" с позывным Шкет, воюющий на Южно-Донецком направлении, уязвимым местом "Абрамса" является слабое бронирование крыши, поэтому российские дроны смогут эффективно с ними бороться.
"Леопард" в нашем активе уже есть. Вряд ли "Абрамс" сильно отличается. "Ланцет" бьёт сверху, а бронирование крыши у всех танков слабое. У "американца" вдобавок здоровенный "затылок" — кормовая ниша с боеприпасами. В неё залетать должно хорошо", — рассказал боец РИА "Новости".
Шкет подчеркнул, что технические характеристики и уязвимости этого танка хорошо известны и в "военных училищах готовили противостоять именно ему".
Напомним, в середине октября стало известно, что обещанные американскими властями танки Abrams, а всего их 31 единица, уже прибыли на Украину. Обучение управлению Abrams в Германии прошли 200 бойцов ВСУ.
ТАСС / EPA / Darek Delmanowicz