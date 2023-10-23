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Опубликовано 23 октября 2023, 07:53

Оператор "Ланцетов" назвал уязвимые места танков Abrams

Боец с позывным Шкет: Дроны станут эффективным средством борьбы с Abrams

Российские войска готовы противостоять американским танкам Abrams в зоне спецоперации. Как рассказал оператор БПЛА-камикадзе "Ланцет" с позывным Шкет, воюющий на Южно-Донецком направлении, уязвимым местом "Абрамса" является слабое бронирование крыши, поэтому российские дроны смогут эффективно с ними бороться.

"Леопард" в нашем активе уже есть. Вряд ли "Абрамс" сильно отличается. "Ланцет" бьёт сверху, а бронирование крыши у всех танков слабое. У "американца" вдобавок здоровенный "затылок" — кормовая ниша с боеприпасами. В неё залетать должно хорошо", рассказал боец РИА "Новости".

Шкет подчеркнул, что технические характеристики и уязвимости этого танка хорошо известны и в "военных училищах готовили противостоять именно ему".

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Напомним, в середине октября стало известно, что обещанные американскими властями танки Abrams, а всего их 31 единица, уже прибыли на Украину. Обучение управлению Abrams в Германии прошли 200 бойцов ВСУ.

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ТАСС / EPA / Darek Delmanowicz

Александра Вишнякова
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