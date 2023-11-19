В ВСУ раскрыли нелепый просчёт по русским, который разрушил весь план контратаки

Весь план летнего контрнаступления Украинской армии базировался на уверенности в том, что российские ВС будут "разбегаться" при виде западных танков Leopard и Bradley, однако эти надежды были полностью разрушены. Об этом рассказал 18 ноября в интервью изданию Forbes офицер Вооружённых сил Украины (ВСУ) Николай Мельник, который на фронте продержался всего день: он наступил на мину и потерял ногу.