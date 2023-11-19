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19 ноября, 05:48

В ВСУ раскрыли нелепый просчёт по русским, который разрушил весь план контратаки

Офицер Мельник сообщил о разрушенных надеждах ВСУ на танки Bradley и Leopard

<p>Bradley. Обложка © Getty Images / Seung-il Ryu / NurPhoto</p>

Bradley. Обложка © Getty Images / Seung-il Ryu / NurPhoto

Весь план летнего контрнаступления Украинской армии базировался на уверенности в том, что российские ВС будут "разбегаться" при виде западных танков Leopard и Bradley, однако эти надежды были полностью разрушены. Об этом рассказал 18 ноября в интервью изданию Forbes офицер Вооружённых сил Украины (ВСУ) Николай Мельник, который на фронте продержался всего день: он наступил на мину и потерял ногу.

По его словам, некоторые командиры ВСУ возлагали надежды на то, что бойцы Армии России будут просто сдаваться при виде приближающихся Bradley или Leopard. Однако этого, конечно, не произошло, откровенничает Мельник.

"Украинские военные лидеры недооценили решимость русских… Те же самые лидеры в последнюю минуту изменили организацию и оснащение подразделений ВСУ, разрушив их сплочённость", — признал офицер.

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А ранее Незалежной посоветовали не ждать от США денег в ближайший месяц. Обострившиеся споры в Конгрессе по вопросу целесообразности дальнейшей поддержки Киева не позволят согласовать следующий пакет помощи раньше середины декабря, подчеркнули американские СМИ.

Андрей Бражников
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