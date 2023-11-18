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Регион
Опубликовано 18 ноября 2023, 20:25
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Провалы ВСУ загнали спонсоров Киева в тупик

Экс-полковник СБУ Стариков: Запад зашёл в тупик на Украине из-за бедствия ВСУ

Неудачи ВСУ на поле боя завели западных союзников Киева в тупик, поставив перед сложным выбором. Спонсоры конфликта не знают, продолжать им поддержку Украины или бросить безнадёжный балласт. Об этом заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков.

Офицер подчеркнул, что к сложившейся ситуации привели напрасные обещания властей Незалежной о готовности прорвать линию фронта и дойти до Крыма. Тем самым Киев лишь подставил своих зарубежных кураторов.

"Теперь они не знают, как выйти из этого положения. Запад в шоке. Он не знает, что делать. Вы видите, что они сейчас делают? Они думают, давать деньги или не давать, финансировать Украину дальше или нет", — посетовал Стариков в эфире ютуб-канала Politeka Online.

Во Франции призвали Запад отказаться от бессмысленной траты денег на Украину
Во Франции призвали Запад отказаться от бессмысленной траты денег на Украину

А днём ранее Незалежной посоветовали не ждать от США денег в ближайший месяц. Обострившиеся споры в Конгрессе по вопросу целесообразности дальнейшей поддержки Киева не позволят согласовать следующий пакет помощи раньше середины декабря, подчеркнули американские СМИ.

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Flickr / Number 10

Илья Пушкарев
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