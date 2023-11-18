Неудачи ВСУ на поле боя завели западных союзников Киева в тупик, поставив перед сложным выбором. Спонсоры конфликта не знают, продолжать им поддержку Украины или бросить безнадёжный балласт. Об этом заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков.

Офицер подчеркнул, что к сложившейся ситуации привели напрасные обещания властей Незалежной о готовности прорвать линию фронта и дойти до Крыма. Тем самым Киев лишь подставил своих зарубежных кураторов.

"Теперь они не знают, как выйти из этого положения. Запад в шоке. Он не знает, что делать. Вы видите, что они сейчас делают? Они думают, давать деньги или не давать, финансировать Украину дальше или нет", — посетовал Стариков в эфире ютуб-канала Politeka Online.