Запад должен отказаться от бессмысленной помощи Украине, а именно прекратить поставку оружия и финансовых средств. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Давайте срочно прекратим эту бойню и перестанем впустую поставлять оружие и миллионы Зеленскому", — отметил он у себя в Х.

По словам политика, западные СМИ всё чаще сообщают о невозможности победы Украины в конфликте. Он подчеркнул, что американская газета The Wall Street Journal уже признала несостоятельность идеи о поражении России.