Во Франции призвали Запад отказаться от бессмысленной траты денег на Украину
Политик Филиппо: Запад должен прекратить поставки оружия Украине
Запад должен отказаться от бессмысленной помощи Украине, а именно прекратить поставку оружия и финансовых средств. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Давайте срочно прекратим эту бойню и перестанем впустую поставлять оружие и миллионы Зеленскому", — отметил он у себя в Х.
По словам политика, западные СМИ всё чаще сообщают о невозможности победы Украины в конфликте. Он подчеркнул, что американская газета The Wall Street Journal уже признала несостоятельность идеи о поражении России.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки оружия Украине со складов страны закончены. При этом он отметил, что правительство республики не будет мешать компаниям, которые отправляют оружие Киеву на коммерческой основе.
Shutterstock