Премьер Словакии с большой радостью объявил об окончании поставок оружия на Украину

"С большой радостью хочу констатировать, что всё правительство <...> единогласно решило отвергнуть отправку этого оружия на Украину. Этим мы показываем, что прежде всего мы будем отдавать предпочтение гуманитарной помощи и какие-либо поставки оружия и боеприпасов с государственных армейских складов на Украину закончены", — сказал Фицо журналистам после заседания кабмина.