Премьер Словакии с большой радостью объявил об окончании поставок оружия на Украину
Премьер Словакии Фицо: Поставки оружия Киеву с армейских складов закончены
Поставки оружия Украине со складов Словакии закончены. Соответствующее заявление сделал премьер-министр республики Роберт Фицо. Он напомнил, что кабмин страны принял решение отказаться от поставок вооружения Киеву.
"С большой радостью хочу констатировать, что всё правительство <...> единогласно решило отвергнуть отправку этого оружия на Украину. Этим мы показываем, что прежде всего мы будем отдавать предпочтение гуманитарной помощи и какие-либо поставки оружия и боеприпасов с государственных армейских складов на Украину закончены", — сказал Фицо журналистам после заседания кабмина.
При этом он отметил, что правительство республики не будет мешать компаниям, которые отправляют оружие Киеву на коммерческой основе.
Ранее Лайф сообщал, что кабмин Словакии заблокировал военную помощь Украине на 40,3 миллиона евро. Отметим, что Словакия стала второй страной после Венгрии, которая отказалась от военной поддержки Киева. Кроме того, о временной приостановке помощи ВСУ заявляли в Польше.
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