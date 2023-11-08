В Словакии отказались отправлять Киеву боеприпасы на сумму свыше 40 млн евро
Кабинет министров Словакии заблокировал военную помощь Украине на 40,3 млн евро
Новый кабинет министров Словакии отклонил идею об отправке военной помощи Украине, которую предложило предыдущее правительство. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документы, рассмотренные кабмином.
"Правительство не одобряет предложение о передаче военного материала Украине", — указано в материалах.
Прошлый кабмин предлагал передать Украине помощь на сумму порядка 40,3 миллиона евро. Речь шла об отправке боеприпасов.
Напомним, что новоизбранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что уведомил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен об отказе Братиславы снабжать Киев оружием. Республика также будет выступать против введения антироссийских санкций. Единственное, чем готова помогать Словакия, так это поставками гуманитарной помощи и содействием в разминировании территорий, рассказал глава МИД республики Юрай Бланар.
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