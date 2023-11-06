Словакия отказала Украине в поставках оружия, но предложила другую помощь
Глава МИД Словакии заявил о прекращении некоммерческих поставок оружия Киеву
Словакия не станет поставлять вооружение Украине, но готова продолжать поставки гуманитарной помощи, а также содействовать разминированию территорий. Об этом во время пресс-конференции в Праге сообщил глава словацкого МИД Юрай Бланар после переговоров с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским.
"Словакия с первых дней конфликта на Украине оказывала этой стране значительную гуманитарную помощь. Мы намерены и впредь это делать. Кроме того, мы хотим помочь в разминировании украинской территории, у нас есть в этом деле хорошие специалисты. Но мы не будем поставлять какие-либо виды вооружения или оружие из запасов нашей армии", — заявил Бланар.
Он объяснил такое решение двумя причинами. Во-первых, в словацких арсеналах не осталось практически ничего из того, от чего могли бы без ущерба для собственной обороноспособности отказаться ВС Словакии. Во-вторых, по его мнению, для решения конфликта на Украине нужны в первую очередь мирные инициативы.
При этом он отметил, что коммерческих поставок на Украину оружия, произведённого оборонно-промышленным комплексом Словакии, его заявление не касается. Он подчеркнул, что такие поставки "не оказывают влияния на позицию страны и могут продолжаться, как и прежде".
Ранее новоизбранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что уведомил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен об отказе Братиславы снабжать Киев оружием. Кроме того, отныне республика будет выступать против введения антироссийских санкций, добавил он.
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