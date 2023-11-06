Словакия отказала Украине в поставках оружия, но предложила другую помощь

Словакия не станет поставлять вооружение Украине, но готова продолжать поставки гуманитарной помощи, а также содействовать разминированию территорий. Об этом во время пресс-конференции в Праге сообщил глава словацкого МИД Юрай Бланар после переговоров с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским.

"Словакия с первых дней конфликта на Украине оказывала этой стране значительную гуманитарную помощь. Мы намерены и впредь это делать. Кроме того, мы хотим помочь в разминировании украинской территории, у нас есть в этом деле хорошие специалисты. Но мы не будем поставлять какие-либо виды вооружения или оружие из запасов нашей армии", — заявил Бланар.

Он объяснил такое решение двумя причинами. Во-первых, в словацких арсеналах не осталось практически ничего из того, от чего могли бы без ущерба для собственной обороноспособности отказаться ВС Словакии. Во-вторых, по его мнению, для решения конфликта на Украине нужны в первую очередь мирные инициативы.

При этом он отметил, что коммерческих поставок на Украину оружия, произведённого оборонно-промышленным комплексом Словакии, его заявление не касается. Он подчеркнул, что такие поставки "не оказывают влияния на позицию страны и могут продолжаться, как и прежде".