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18 ноября, 00:38

Украину огорошили неутешительным вердиктом о помощи Запада

Bloomberg: Киеву не стоит рассчитывать на помощь от США раньше середины декабря

Американские законодатели не смогут согласовать новый пакет помощи для Украины раньше середины декабря, а при наихудшем сценарии Киев получит деньги лишь в начале 2024 года. Такими данными со ссылкой на опрошенных конгрессменов поделились в Bloomberg.

В информационном агентстве напомнили, что поддержка Незалежной вызывает всё больше споров в парламенте Соединённых Штатов. Зашедшее в тупик контрнаступление ВСУ лишь увеличило в Конгрессе число сторонников отказа от дальнейшего спонсирования боевых действий, констатировали зарубежные журналисты. По их данным, к рассмотрению проекта о новом пакете помощи законодатели приступят уже в ближайшие дни, так как Киев испытывает острую необходимость в оружии, боеприпасах и топливе. Однако этот процесс не окажется быстрым.

"Новая помощь США Украине рискует быть отложена до середины декабря, а может быть, и дольше, что ставит под сомнение способность Вашингтона поддерживать приток оружия, который, по мнению как администрации (президента США Джо. — Прим. Лайфа) Байдена, так и украинского правительства, жизненно важен", — сказано в материале.

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Напомним, ранее Палата представителей США одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. "За" высказались 336 парламентариев, "против" — 95. После документ 87 голосами "за" поддержали в Сенате США. Документ предусматривает продолжение финансирования работы ряда правительственных программ и ведомств до 19 января следующего года. Накануне временный бюджет утвердил и Байден.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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