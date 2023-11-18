Украину огорошили неутешительным вердиктом о помощи Запада
Bloomberg: Киеву не стоит рассчитывать на помощь от США раньше середины декабря
Американские законодатели не смогут согласовать новый пакет помощи для Украины раньше середины декабря, а при наихудшем сценарии Киев получит деньги лишь в начале 2024 года. Такими данными со ссылкой на опрошенных конгрессменов поделились в Bloomberg.
В информационном агентстве напомнили, что поддержка Незалежной вызывает всё больше споров в парламенте Соединённых Штатов. Зашедшее в тупик контрнаступление ВСУ лишь увеличило в Конгрессе число сторонников отказа от дальнейшего спонсирования боевых действий, констатировали зарубежные журналисты. По их данным, к рассмотрению проекта о новом пакете помощи законодатели приступят уже в ближайшие дни, так как Киев испытывает острую необходимость в оружии, боеприпасах и топливе. Однако этот процесс не окажется быстрым.
"Новая помощь США Украине рискует быть отложена до середины декабря, а может быть, и дольше, что ставит под сомнение способность Вашингтона поддерживать приток оружия, который, по мнению как администрации (президента США Джо. — Прим. Лайфа) Байдена, так и украинского правительства, жизненно важен", — сказано в материале.
Напомним, ранее Палата представителей США одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. "За" высказались 336 парламентариев, "против" — 95. После документ 87 голосами "за" поддержали в Сенате США. Документ предусматривает продолжение финансирования работы ряда правительственных программ и ведомств до 19 января следующего года. Накануне временный бюджет утвердил и Байден.
Flickr / President Of Ukraine