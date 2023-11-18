Украину огорошили неутешительным вердиктом о помощи Запада

Американские законодатели не смогут согласовать новый пакет помощи для Украины раньше середины декабря, а при наихудшем сценарии Киев получит деньги лишь в начале 2024 года. Такими данными со ссылкой на опрошенных конгрессменов поделились в Bloomberg.

В информационном агентстве напомнили, что поддержка Незалежной вызывает всё больше споров в парламенте Соединённых Штатов. Зашедшее в тупик контрнаступление ВСУ лишь увеличило в Конгрессе число сторонников отказа от дальнейшего спонсирования боевых действий, констатировали зарубежные журналисты. По их данным, к рассмотрению проекта о новом пакете помощи законодатели приступят уже в ближайшие дни, так как Киев испытывает острую необходимость в оружии, боеприпасах и топливе. Однако этот процесс не окажется быстрым.