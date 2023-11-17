Отчаявшийся без помощи Запада Зеленский решил отобрать у регионов Украины $2,66 млрд

Владимир Зеленский подписал закон, изымающий из региональных бюджетов 2,66 миллиарда долларов, следует из данных Верховной рады. Они пойдут на нужды военной промышленности страны. Парламентарии приняли документ ещё 8 ноября.

Как тогда заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль, речь идёт о средствах, полученных местными бюджетами за счёт налога на доход физических лиц с зарплат военных, которые выше доходов обычных граждан.

Из 2,66 миллиарда долларов 45% пойдут на производство беспилотников и морских дронов, ещё столько же — на развитие военно-промышленного комплекса, а 10% планируется распределить между воинскими частями. Шмыгаль утверждал, что правительство страны будет помогать регионам и они смогут финансировать свои потребности.