Отчаявшийся без помощи Запада Зеленский решил отобрать у регионов Украины $2,66 млрд
Зеленский подписал закон, изымающий из местных бюджетов 2,66 миллиарда долларов
Владимир Зеленский подписал закон, изымающий из региональных бюджетов 2,66 миллиарда долларов, следует из данных Верховной рады. Они пойдут на нужды военной промышленности страны. Парламентарии приняли документ ещё 8 ноября.
Как тогда заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль, речь идёт о средствах, полученных местными бюджетами за счёт налога на доход физических лиц с зарплат военных, которые выше доходов обычных граждан.
Из 2,66 миллиарда долларов 45% пойдут на производство беспилотников и морских дронов, ещё столько же — на развитие военно-промышленного комплекса, а 10% планируется распределить между воинскими частями. Шмыгаль утверждал, что правительство страны будет помогать регионам и они смогут финансировать свои потребности.
Кстати, Украина — страна-банкрот, так считает её бывший премьер-министр Николай Азаров. По его словам, 75% бюджета Незалежной составляют гранты или займы.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky