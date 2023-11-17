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17 ноября, 10:15

Бюджет состоит из кредитов: Экс-премьер Украины назвал страну банкротом

Азаров назвал Украину банкротом из-за отсутствия возможности наполнять бюджет

Украина обанкротилась и лишена возможности самостоятельно наполнять свой бюджет, 75% которого — это гранты или займы. Такое заявление сделал экс-премьер страны Николай Азаров на своей странице в социальной сети.

"Кризис на Украине начался уже давно, и банкротство Украины уже зафиксировано. Это банкротство проявляется в том, что страна не способна самостоятельно наполнять свой бюджет. 75% бюджета это заёмные или грантовые средства! <...> Зарплата в октябре зависела от того, перечислит ли ЕС вовремя обещанную помощь в размере полутора миллиардов евро", говорится в публикации.

Национальный банк Украины в ноябре снизил ожидания по дефициту консолидированного бюджета страны по итогам 2023 года с 19,8% ВВП до 20,4. Это новый антирекорд с 1992 года. Нынешний премьер Украины Денис Шмыгаль в этом месяце сообщал, что Киев надеется на финансовую помощь в объёме свыше 30 миллиардов долларов от ЕС, США, МВФ и прочих своих союзников, которая должна перекрыть дефицит госбюджета Незалежной.

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Напомним, 2 ноября Шмыгаль заявил, что ожидает финансовой помощи на сумму порядка 900 миллионов долларов только от МВФ. Он добавил, что в ходе беседы поднималась тема внедрения реформ, вопросы финансирования дефицита бюджета Незалежной и меры для роста украинской экономики.

Обложка ©

ТАСС / RBC / Владислав Шатило

Юрий Лысенко
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