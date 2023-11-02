Киев надеется получить от МВФ ещё почти $900 миллионов
Премьер Украины Шмыгаль: Киев может получить ещё $900 млн от МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) может выделить киевскому режиму ещё $900 миллионов. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель кабинета министров Украины Денис Шмыгаль.
"МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования, что позволит привлечь следующий транш помощи в размере примерно $900 миллионов", — рассказал он об итогах переговоров с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.
Также Шмыгать сообщил, что в ходе беседы поднималась тема внедрения реформ, вопросы финансирования дефицита бюджета Незалежной и меры для роста украинской экономики.
Напомним, в конце июня текущего года Совет исполнительных директоров МВФ одобрил перевод Украине второй транш в размере $890 миллионов долларов. Его планировалось реализовать в рамках механизма расширенного кредитования, который был утверждён в марте.
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