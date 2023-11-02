Киев надеется получить от МВФ ещё почти $900 миллионов

Международный валютный фонд (МВФ) может выделить киевскому режиму ещё $900 миллионов. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель кабинета министров Украины Денис Шмыгаль.

"МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования, что позволит привлечь следующий транш помощи в размере примерно $900 миллионов", — рассказал он об итогах переговоров с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

Также Шмыгать сообщил, что в ходе беседы поднималась тема внедрения реформ, вопросы финансирования дефицита бюджета Незалежной и меры для роста украинской экономики.