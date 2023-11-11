Большой бюджетный дефицит: США предупредили о катастрофе из-за политики "на грани войны"
Рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по США до негативного
Рейтинговое агентство Moody's ухудшило свой прогноз по США со стабильного до негативного. Причиной стал возможный шатдаун (приостановка работы правительства).
"В условиях более высоких процентных ставок, без эффективных мер налогово-бюджетной политики по сокращению государственных расходов или увеличению доходов Moody’s ожидает, что бюджетный дефицит США останется очень большим, что значительно ослабит долговое обязательство", — отмечает агентство.
Также Moody's обращает внимание на политику Белого дома, называя её "балансированием на грани войны". Трудности при утверждении бюджета может составить и "продолжающаяся политическая поляризации внутри Конгресса США".
Напомним, 1 октября президент США Джо Байден подписал компромиссный законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства. Срок его действия истекает 17 ноября. Если до этого времени американские власти не примут аналогичный документ, то работа правительства будет приостановлена.
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