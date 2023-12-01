Почему ВСУ теряют позиции в Крынках на левом берегу Днепра Когда и чем закончатся бои на Херсонском направлении в посёлке Крынки для ВСУ, которые Киев ведёт последние несколько недель, безуспешно пытаясь расширить плацдарм. 52431 52431 Чем для ВСУ закончатся бои на Херсонском направлении в посёлке Крынки. Обложка © Getty Images / Anadolu

Ситуация на Херсонском направлении

Небольшое село Крынки, вытянутое на девять километров по левому берегу реки Конки, одного из рукавов Днепра, стало для западных СМИ и украинских каналов источником поддержки боевого духа. Эксперт немецкого журнала Bild заявил, что продвижение ВСУ может составить до 600 метров юго-западнее этого населённого пункта. Ведь украинским подразделениям удалось зацепиться за небольшую полосу земли на левобережье.

Военкоры отмечают, что украинские формирования, закрепившись вдоль окраины лесного массива в селе Крынки, пытаются продвигаться внутрь, но безуспешно. Эксперты отмечают, что присутствие противника на левом берегу Днепра варьируется в пределах 300–400 человек, включая и посёлок Крынки.

Штурмовая авиация России с помощью ФАБ уничтожает украинскую морскую пехоту. Видео © t.me / Antiseptic_channel / Силовики

В ближайшие недели на Днепре при усилении похолодания замёрзнет почва, вода покроется льдом. Это будет способствовать вылазкам и на других участках. На переброску и удержание точки в этом районе ВСУ тратят значительное количество сил и ресурсов. То, что заявляется украинскими СМИ как "продвижение", является обычной переброской сил из одного разрушенного района в другой, чтобы у подразделений была хотя бы минимальная возможность закрепиться в одноэтажных и двухэтажных практически разрушенных зданиях.

Как ВСУ штурмуют посёлок Крынки

Встречные бои в Крынках эксперты называют мини-Бахмутом, так как противник несёт большие потери. Если в начале ноября Минобороны РФ сообщало о 14 убитых в этом районе, то в середине месяца представитель оперативных служб Херсонской области сообщил, что потери ВСУ на этом направлении составили более 50 погибших. Итого за половину ноября украинская армия потеряла свыше двухсот солдат только в районе населённого пункта Крынки. За текущие сутки украинские военные также совершили несколько вылазок, которые закончились ранениями и отступлением.

Последние несколько операций ВСУ сводятся к следующей схеме: группу военных перебрасывают на нашу сторону, они выдвигаются в лес, попадают под огонь ВС РФ, а затем их эвакуируют на правый берег с потерями. Авиация РФ применяет ФАБ по объектам ВСУ на обоих берегах реки. Происходит перемалывание морской пехоты Украины.

Карта боевых действий на Херсонсоком направлении

Карта боевых действий в зоне СВО Карта боевых действий в зоне СВО

Крынки на карте Херсонской области

Крынки на карте Херсонской области. Инфографика © LIFE

Последний шанс контрнаступления ВСУ

Западные СМИ всё чаще признают правду: ВСУ теряют последний шанс для контрнаступления. "Контрнаступление ВСУ уже давно зашло в тупик. Но главком ВСУ Валерий Залужный внушает последнюю надежду. Он считает, что прорыв возможен, если Украине помогут нарастить военный потенциал. Вот только Запад от Киева отвернулся и теперь смотрит на Израиль", — резюмирует британский таблоид Daily Mail.

Западные СМИ признают, что у ВСУ остаётся последний шанс для контрнаступления, но они его теряют. Фото © Getty Images / Anadolu

— За последние два месяца надежды Украины и её западных партнёров разбились вдребезги о сотни тысяч российских солдат и миллионы мин, которыми усеяны линии соприкосновения от Купянска на севере до Работина на юге, — сообщает репортёр издания.

По его словам, русские соорудили минные поля, простирающиеся на 16–20 километров от линии фронта почти по всей её длине. Ещё есть танковые ловушки и траншеи.

Прогнозы экспертов

Согласно одной из ремарок главы киевского режима Владимира Зеленского в соцсетях, "Херсонское направление является ключевым" — и поэтому Киев бросает все силы и средства, чтобы расширить плацдарм на левом берегу Днепра и развивать наступление вглубь, в сторону Крыма и Запорожской АЭС, напоминает военный эксперт Юрий Кнутов.

— России этот план был известен. Для этого Украина организовала взрыв на Каховской ГЭС, что привело к затоплению большой территории и исчезновению двух первых линий обороны российских войск. А после схода воды образовались острова, куда Киев и начал высаживать свой десант и захватывать небольшой плацдарм, — говорит Кнутов.

ВС РФ ждут наступления морозов. Фото © Getty Images / Anadolu

Эксперт объясняет, что ВС РФ ждут наступления морозов. Когда грунт станет более твёрдым, то появится возможность движения войск и техники. Поскольку левый берег Днепра ниже, чем правый, то ВСУ имеют преимущества обзора и возможность использовать артиллерию против наших войск. По мере подтягивания систем РЭБ мы сможем решить вопрос уничтожения плацдарма украинских войск на этом направлении. Сейчас всё сводится к тому, что Украина теряет там огромные силы морской пехоты. По большому счёту ситуация напоминает огненный мешок для украинских войск.

Авторы Дмитрий Шестопалов