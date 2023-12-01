Почему ВСУ теряют позиции в Крынках на левом берегу Днепра
Когда и чем закончатся бои на Херсонском направлении в посёлке Крынки для ВСУ, которые Киев ведёт последние несколько недель, безуспешно пытаясь расширить плацдарм.
Чем для ВСУ закончатся бои на Херсонском направлении в посёлке Крынки. Обложка © Getty Images / Anadolu
Ситуация на Херсонском направлении
Небольшое село Крынки, вытянутое на девять километров по левому берегу реки Конки, одного из рукавов Днепра, стало для западных СМИ и украинских каналов источником поддержки боевого духа. Эксперт немецкого журнала Bild заявил, что продвижение ВСУ может составить до 600 метров юго-западнее этого населённого пункта. Ведь украинским подразделениям удалось зацепиться за небольшую полосу земли на левобережье.
Военкоры отмечают, что украинские формирования, закрепившись вдоль окраины лесного массива в селе Крынки, пытаются продвигаться внутрь, но безуспешно. Эксперты отмечают, что присутствие противника на левом берегу Днепра варьируется в пределах 300–400 человек, включая и посёлок Крынки.
Штурмовая авиация России с помощью ФАБ уничтожает украинскую морскую пехоту. Видео © t.me / Antiseptic_channel / Силовики
В ближайшие недели на Днепре при усилении похолодания замёрзнет почва, вода покроется льдом. Это будет способствовать вылазкам и на других участках. На переброску и удержание точки в этом районе ВСУ тратят значительное количество сил и ресурсов. То, что заявляется украинскими СМИ как "продвижение", является обычной переброской сил из одного разрушенного района в другой, чтобы у подразделений была хотя бы минимальная возможность закрепиться в одноэтажных и двухэтажных практически разрушенных зданиях.
Как ВСУ штурмуют посёлок Крынки
Встречные бои в Крынках эксперты называют мини-Бахмутом, так как противник несёт большие потери. Если в начале ноября Минобороны РФ сообщало о 14 убитых в этом районе, то в середине месяца представитель оперативных служб Херсонской области сообщил, что потери ВСУ на этом направлении составили более 50 погибших. Итого за половину ноября украинская армия потеряла свыше двухсот солдат только в районе населённого пункта Крынки. За текущие сутки украинские военные также совершили несколько вылазок, которые закончились ранениями и отступлением.
Последние несколько операций ВСУ сводятся к следующей схеме: группу военных перебрасывают на нашу сторону, они выдвигаются в лес, попадают под огонь ВС РФ, а затем их эвакуируют на правый берег с потерями. Авиация РФ применяет ФАБ по объектам ВСУ на обоих берегах реки. Происходит перемалывание морской пехоты Украины.
Карта боевых действий на Херсонсоком направлении
Крынки на карте Херсонской области
Крынки на карте Херсонской области. Инфографика © LIFE
Последний шанс контрнаступления ВСУ
Западные СМИ всё чаще признают правду: ВСУ теряют последний шанс для контрнаступления. "Контрнаступление ВСУ уже давно зашло в тупик. Но главком ВСУ Валерий Залужный внушает последнюю надежду. Он считает, что прорыв возможен, если Украине помогут нарастить военный потенциал. Вот только Запад от Киева отвернулся и теперь смотрит на Израиль", — резюмирует британский таблоид Daily Mail.
Западные СМИ признают, что у ВСУ остаётся последний шанс для контрнаступления, но они его теряют. Фото © Getty Images / Anadolu
— За последние два месяца надежды Украины и её западных партнёров разбились вдребезги о сотни тысяч российских солдат и миллионы мин, которыми усеяны линии соприкосновения от Купянска на севере до Работина на юге, — сообщает репортёр издания.
По его словам, русские соорудили минные поля, простирающиеся на 16–20 километров от линии фронта почти по всей её длине. Ещё есть танковые ловушки и траншеи.
Прогнозы экспертов
Согласно одной из ремарок главы киевского режима Владимира Зеленского в соцсетях, "Херсонское направление является ключевым" — и поэтому Киев бросает все силы и средства, чтобы расширить плацдарм на левом берегу Днепра и развивать наступление вглубь, в сторону Крыма и Запорожской АЭС, напоминает военный эксперт Юрий Кнутов.
— России этот план был известен. Для этого Украина организовала взрыв на Каховской ГЭС, что привело к затоплению большой территории и исчезновению двух первых линий обороны российских войск. А после схода воды образовались острова, куда Киев и начал высаживать свой десант и захватывать небольшой плацдарм, — говорит Кнутов.
ВС РФ ждут наступления морозов. Фото © Getty Images / Anadolu
Эксперт объясняет, что ВС РФ ждут наступления морозов. Когда грунт станет более твёрдым, то появится возможность движения войск и техники. Поскольку левый берег Днепра ниже, чем правый, то ВСУ имеют преимущества обзора и возможность использовать артиллерию против наших войск. По мере подтягивания систем РЭБ мы сможем решить вопрос уничтожения плацдарма украинских войск на этом направлении. Сейчас всё сводится к тому, что Украина теряет там огромные силы морской пехоты. По большому счёту ситуация напоминает огненный мешок для украинских войск.