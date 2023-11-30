Зеленский ошарашил "предательскими" размышлениями о том, что легче вернуть – Крым или Донбасс

"Будет сложнее с Донбассом. Я считаю, что территории возвращаются с людьми. Если люди не хотят, будет очень-очень сложно. Я считаю, Донбасс вернуть ментально сложнее, потому что... 10 лет были постоянные боевые действия. Было много сепаратизма с той стороны, они воевали. Значит, что в той или иной семье на Донбассе не все вернулись", — откровенно заявил Зеленский во время выступления перед студентами в Николаеве.