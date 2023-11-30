Зеленский ошарашил "предательскими" размышлениями о том, что легче вернуть – Крым или Донбасс
Зеленский считает, что Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым
Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Filip Singer
Владимир Зеленский поделился размышлениями о "возвращении" потерянных территорий под контроль Киева. По его оценке, с республиками Донбасса дело обстоит сложнее, чем с Крымом, из-за позиции их жителей.
"Будет сложнее с Донбассом. Я считаю, что территории возвращаются с людьми. Если люди не хотят, будет очень-очень сложно. Я считаю, Донбасс вернуть ментально сложнее, потому что... 10 лет были постоянные боевые действия. Было много сепаратизма с той стороны, они воевали. Значит, что в той или иной семье на Донбассе не все вернулись", — откровенно заявил Зеленский во время выступления перед студентами в Николаеве.
Напомним, что 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав нашей страны. 12 сентября нынешнего года Путин внёс в Госдуму законопроект об установке Дня воссоединения новых регионов с РФ. Документ предлагает дополнить статью 1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России". Уже 19 сентября нижняя палата одобрила его, а 25 сентября это сделал Совет Федерации. А Крым вошёл в состав России в 2014 году — его судьбу решали жители полуострова, 96% которых высказались за присоединение к РФ на всенародном референдуме.