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"Чёрный лебедь" России: Почему отечественный истребитель Checkmate откроет сезон охоты на F-35

Чем новый российский истребитель Checkmate испугал западных специалистов и почему Су-75 станет конкурентом американских истребителей не только на поле боя, но и на рынке вооружений.

14 ноября, 22:40
<p>Истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate в павильоне России на международном авиасалоне Dubai Airshow. Обложка © Shutterstock</p>

Истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate в павильоне России на международном авиасалоне Dubai Airshow. Обложка © Shutterstock

Американский журнал Military Watch Magazine отмечает возросшую роль российской авиации в зоне СВО и сравнивает параметры и характеристики F-35 c Су-75 Checkmate, о котором накануне заявили в корпорации "Ростех". Речь идёт об оснащении многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 новым оружием.

— Новые классы ракет "воздух – воздух" очень большой дальности и крылатых ракет, которыми обычно оснащают бомбардировщики, позволят Су-57 взять на себя функции, превосходящие возможности современных западных истребителей, — пишет MWM.

— В России началась подготовка производства лёгких истребителей пятого поколения Су-75 Checkmate. Конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов, говорится в сообщении пресс-службы "Ростеха". По словам вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова, опытный образец самолёта может появиться до конца 2025 года.

Характеристики и особенности Су-75 Checkmate

Лёгкий тактический самолёт Су-75 Checkmate ("Шах и мат") — это первый в России и второй в мире (после F-35) однодвигательный самолёт пятого поколения. Ключевые особенности самолёта — малозаметность, низкая стоимость и открытая архитектура, машина может получить практически любую комплектацию по желанию заказчика. По мнению экспертов, он может составить конкуренцию лучшим образцам американской военной техники.

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— Российский истребитель-невидимка Checkmate, похоже, имеет хорошие перспективы, и ожидается, что он сможет составить конкуренцию американскому F-35 на международном рынке вооружений, сообщила китайская газета Global Times.

Замруководителя проекта в ОАК Алексей Булатов пояснил, что новый самолёт получил такое название, потому что в случае проекции воздушного боя в виде шахматной партии истребителю будет отведена роль коня. Он отметил, что "беспилотники — это пешки, ферзь, условно говоря, — Су-57, конь, с одной стороны, — не очень примечательная фигура, но в определённый момент при выходе очень нужен".

Модификации Checkmate

Истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate в павильоне России на международном авиасалоне Dubai Airshow. Фото © Shutterstock

Истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate в павильоне России на международном авиасалоне Dubai Airshow. Фото © Shutterstock

Предполагается, что истребитель будут выпускать в трёх модификациях: одноместной, двухместной и беспилотной. Радиус действия — до трёх тысяч километров, скорость — до двух скоростей звука, боевая нагрузка — 7400 килограммов. Истребитель способен одновременно атаковать до шести целей в воздухе, воде и на суше, включая ударные БПЛА и зарубежные самолёты пятого поколения.

В арсенал Checkmate входят ракеты класса "воздух – воздух" и "воздух – поверхность", корректируемые бомбы, беспилотники, неуправляемые ракеты и пушечные контейнеры. Оснащён самолёт системами круговой и радиотехнической разведки, системами радиоэлектронных помех, оптического прицеливания и широкодиапазонной связи.

— Самолёт Checkmate — это наш ответ американскому самолёту F-35, потому что это лёгкий истребитель, и мы делаем лёгкий истребитель, пояснил военный историк и директор Музея Войск ПВО Юрий Кнутов. — Это машина, которая способна будет фактически заимствовать наиболее передовые разработки Су-57 и за счёт этого будет в выигрыше по стоимости. А технологии Су-57 применялись на Украине и показали хорошие результаты. У Checkmate серьёзные перспективы.

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Реакция на Западе

Checkmate вызвал серьёзную тревогу на Западе. Фото © Shutterstock

Checkmate вызвал серьёзную тревогу на Западе. Фото © Shutterstock

Checkmate вызвал серьёзную тревогу на Западе уже с момента появления его прототипа на Международном авиакосмическом салоне (МАКС-2021) в Жуковском.

Новый тактический самолёт Су-75 Checkmate позволит России побороться с США в воздухе и на геополитической арене, чтобы "оспорить стратегическое влияние США", отметили в The Wall Street Journal сразу после презентации прототипа. Издание делает вывод, что "Checkmate может стать вторым в мире однодвигательным истребителем, оснащённым самыми совершенными технологиями уклонения от радаров".

По мнению журнала The National Interest, истребитель нового поколения Су-75 Checkmate имеет много преимуществ перед своими зарубежными конкурентами. В первую очередь имеются в виду его оснащённость и конкурентоспособная стоимость $25–30 млн. Сравнив Су-75 Checkmate с европейскими самолётами, издание пришло к выводу, что он не оставит шансов шведскому многоцелевому истребителю Saab JAS-39 Gripen и французскому Dassault Rafale.

Единственным конкурентом российской новинки, по мнению журнала, является американский истребитель пятого поколения F-35, разработанный корпорацией Lockheed Martin, пользующийся спросом в мире. И больше всего американских журналистов тревожит то, что Москва собирается продвигать Су-75 в ОАЭ, Аргентине, Индии и Вьетнаме — как раз в тех странах, которые могли бы стать рынком сбыта F-35.

Американский истребитель пятого поколения F-35. Фото © Shutterstock

Американский истребитель пятого поколения F-35. Фото © Shutterstock

Однако пугают Запад не только конкурентные возможности Checkmate на рынке вооружений, но и его чисто боевые характеристики.

— Checkmate хорошо вписываются в концепцию современного лёгкого истребителя и вместе с американским F-35 являются близкими претендентами на звание самого грозного одномоторного истребителя в мире, резюмирует MWM, проанализировав технические характеристики нового российского самолёта.

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Авторы
Владимир Дюжий
Владимир Дюжий

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