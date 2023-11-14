На какие направления фронта ВСУ отправят 30 тыс. солдат из Британии Шесть новых бригад для ВСУ, которые прошли обучение за рубежом и на территории Украины, будут перекинуты на ряд направлений, где хунта несёт потери. 25908 25908 Следующая фаза военных действий выглядит всё более опасной для Украины. Обложка © Getty Images / Ignacio Marin / Anadolu Agency

Правительство Великобритании выпустило пресс-релиз, в котором отчитывается о досрочной подготовке по программе Interflex 30 000 украинских солдат, чьё обучение началось в июне 2022 года и должно было закончиться не ранее конца текущего года. То есть для новобранцев свернули обучение, сократив ещё положенные семь недель, считают эксперты, что связано с критической для ВСУ ситуацией на фронте. Шесть новых бригад командование украинскими подразделениями попытается разбросать по всему фронту, затыкая хронические бреши на разных направлениях.

О проблеме ВСУ пишут в ежедневном режиме и западные СМИ. Так, The Wall Street Journal заявляет, что на Украине началась опасная для Киева новая фаза конфликта. "Следующая фаза военных действий выглядит всё более опасной для Украины. Это признают чиновники и военные Незалежной. По их словам, длительная война, скорее всего, будет успешной для России, которая перевела свою экономику на военные рельсы". Дефицит боеприпасов и живой силы уже становится критическим для ВСУ, утверждают авторы публикации.

Проблемы с мобилизацией стоят для Киева очень остро. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

— Ситуация на фронте для ВСУ достаточно тяжёлая. На Купянском, в Авдеевке, Марьинке, Работине идёт давление с нашей стороны, сейчас Украина проявляет инициативу лишь на Херсонском и Угледарском направлениях. На Артёмовском мы занимаем активную оборону, так же как и под Херсоном, где образовалось несколько небольших украинских плацдармов, по которым работает артиллерия и авиация Армии России. Наша задача — не дать противнику увеличить свои участки для наступления и сбросить его в воду, чем наши войска сейчас и занимаются, — напоминает военный эксперт Юрий Кнутов.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко характеризует единственный успех ВСУ, связанный с захватом посёлка Крынки на левом берегу Днепра.

— Не имеет никаких шансов на развитие и, по сути говоря, является мясорубкой, в которой ежедневно перемалывается до роты солдат противника. Хотя именно сюда перебрасывались украинские силы, снятые с Запорожья, где накаты ВСУ продолжаются, но их интенсивность снизилась в разы, что означает, что делается это для видимости. На других участках фронта украинские силы не в состоянии наступать, поэтому свежие резервы будут использованы для усиления давления, — делает вывод эксперт.

Напомним, чтобы зайти в посёлок Крынки, ВСУ необходимо преодолеть болотистую местность, луга и лесной массив. Но вся площадь просматривается нашими бойцами. Военкоры приводят цифры радиоперехватов, в которых мелькает цифра 30% выживаемости десанта.

Ситуация на фронте для ВСУ достаточно тяжёлая. Фото © Getty Images / Klaus-Dietmar Gabbert / picture alliance

Поэтому Украина, учитывая такую сложную ситуацию на нескольких направлениях, сейчас делает всё для того, чтобы привлечь дополнительные силы, объясняет он. Проблемы с мобилизацией стоят для Киева очень остро, деревни восточных областей Украины практически лишены мужчин от 20 до 50 лет. Большинство призванных на фронт — студенты или люди в возрасте после 45 лет. — Такие военнослужащие на линии фронта проявляют себя крайне слабо. Поэтому киевский режим, скорее всего, принял решение досрочно завершить обучение этих шести бригад, — отмечает Юрий Кнутов.

— Как я понимаю, весомая часть из них готовилась непосредственно за рубежом, часть — на территории Украины. Таким образом Киев пытается заткнуть бреши, которые образовываются на линии соприкосновения, — говорит Кнутов. — Ресурсы ВСУ исчерпаны, стратегический резерв использован. И приходится использовать бригады, которые даже не завершили подготовку. И это свидетельствует о тяжёлой ситуации в украинской армии.

Авторы Дмитрий Шестопалов