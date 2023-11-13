Запад поразили новейшие российские "Ланцеты" с тепловизорами Оглавление Что такое БПЛА "Ланцет" Технические характеристики Летящее возмездие Российские войска на Украине начали применять дроны-камикадзе, позволяющие поражать технику противника в ночное время и в любую погоду. Почему они вызывают страх и трепет у ВСУ? 71943 71943 Российские войска на Украине начали применять дроны-камикадзе, позволяющие поражать технику противника не только в светлое время суток. Обложка © Shutterstock

Украинские войска в зоне специальной военной операции, похоже, ждёт жаркая зима. Российские войска начали применять беспилотники "Ланцет", оснащённые тепловизорами. Это означает, что ударные дроны отныне могут поражать цели не только днём, но и ночью. То есть украинские подразделения теряют возможность безопасно действовать в тёмное время суток. Эксперты отмечают, что в первую очередь это касается тылового обеспечения, ротаций, эвакуации раненых и подвоза боеприпасов.

Видео © t.me / Военная хроника

Но особенные неприятности новая модификация российского беспилотника сулит ВСУ с наступлением морозов. Зимой БПЛА с тепловизорами будут способны видеть всё, что излучает тепло: печки, генераторы, замаскированную технику, блиндажи. Это, в свою очередь, может привести к учащению поражения техники и позиций ВСУ. Выбор украинских военных при таком развитии событий сократится до двух вариантов: либо усложнять маскировку (применять теплоизоляцию и т.д.), либо замерзать на передовой, что приведёт к дополнительным потерям.

Что такое БПЛА "Ланцет"

На Украине и Западе всё чаще бьют тревогу по поводу всё более эффективного применения российскими войсками отечественных беспилотников "Ланцет".

— Что касается их дронов "Ланцет", то, действительно, в последнее время россияне начали показывать чудеса их технического усовершенствования, — заявила пресс-секретарь украинских сил обороны "Юг" Наталия Гуменюк.

Под ударами "Ланцетов" горит военная техника НАТО. Фото © ТАСС / Ладислав Карпов

Нужно отметить, эта тревога обоснованна. Под ударами "Ланцетов" горит военная техника НАТО: германские танки Leopard и зенитно-ракетные комплексы IRIS-T, американские БМП Bradley, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, буксируемые 155-миллиметровые гаубицы М777 и САУ М109 Paladin, словацкие САУ Zuzana 2, шведские БМП CV90/40, польские САУ Krab. Единственная имевшаяся в распоряжении ВСУ испанская система ПВО Skyguard тоже была уничтожена "Ланцетом". Всего на начало ноября эксперты насчитали 744 видео с поражениями "Ланцетами" различной военной техники Украины и НАТО в зоне СВО.

"Ланцет" — ударный беспилотный летательный аппарат, относящийся к барражирующим боеприпасам. По сути, является летающей управляемой бомбой, самостоятельно принимающей решение, какую именно цель уничтожить. Является разработкой компании Zala Aero, дочернего предприятия российского оружейного концерна "Калашников".

Технические характеристики

Сейчас применяются два вида беспилотников: базовая модель "Ланцет-1" и улучшенный вариант — "Ланцет-3". "Ланцет-1" имеет массу 5 килограммов, несёт заряд в один килограмм, дальность полёта — 40 километров. У "Ланцета-3" масса 12 килограммов, оснащён зарядом в три килограмма, дальность полёта — до 70 километров. Скорость обоих дронов — 110 км/ч. Для поражения БПЛА противника "Ланцет-3" может разогнаться до 300 км/ч.

Общая длина "Ланцета-3" — 1,35 метра, размах крыльев — 1,65 метра. "Ланцет-1" ещё меньше. Изделие "Охотник -51" имеет уникальную аэродинамическую схему "двойной Х", из-за чего внешне напоминает крылатую ракету. Двойное Х-образное оперение позволяет дрону пикировать на высокой скорости и с хирургической точностью попадать в цель. Запускается при помощи компактной катапульты.

Российский беспилотный летательный аппарат "Ланцет" на международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Фото © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

Предназначен для уничтожения наземных и воздушных целей, может атаковать любой автотранспорт, артиллерийские и ракетные системы, ПВО, разнообразную бронетехнику, танки, радиолокационные и радиотехнические системы, самоходные гаубицы и другое вооружение. Корпус изготовлен из пластика, поэтому БПЛА невозможно обнаружить. Абсолютно не виден в инфракрасном диапазоне.

Бесшумность достигается путём установки электрических моторов. Не нуждается в спутниковой навигации, способен самостоятельно найти и атаковать цель. На сегодняшний день беспилотник "Ланцет-3" стоит 3 000 000 рублей. Цена "Ланцета-1" — 2 000 000 рублей.

Впервые проект "Охотник" был представлен концерном "Калашников" в июне 2019 года на форуме "Армия-2019". А применён российскими войсками уже в Сирии в апреле 2021 года. В зоне СВО на Украине с 2022 года его начали использовать с самого начала спецоперации.

Летящее возмездие

В августе нынешнего года президент России поручил резко нарастить производство "Ланцетов". И на Западе с тревогой констатируют, что их производство вышло на новый уровень, а аппараты постоянно совершенствуются. "Они теперь имеют систему автоматического обнаружения целей, чтобы её не наводили пилоты вручную. Важность этих дронов в этом конфликте невозможно не подчёркивать снова и снова", — сообщил немецкий телеканал Welt.

По сообщению информагентства Kiev Independent, российские "Ланцеты" вызывают страх у украинских боевиков. Как рассказал его корреспонденту оператор украинской системы ПВО с позывным Голливуд, больше всего пугает способность дрона находить цель, даже если та прекрасно замаскирована и не просматривается с высоты из-за плотной кроны. "Только заметив нашу позицию, "Ланцет" пикирует, как сокол", — цитирует украинских военных агентство.

Российские "Ланцеты" вызывают страх у украинских боевиков. Фото © ТАСС / Иван Высочинский

Что же касается командования украинских войск, то оно, похоже, напугано не меньше, чем бойцы на передовой. "ВСУ требуется оружие для защиты от БПЛА "Ланцет". Мы не будем расхваливать русских, но это неплохое оборудование. "Ланцет" недорог в производстве, он летает низко и на медленной скорости, что затрудняет его обнаружение радарными системами привычных средств ПВО. При этом нет простого способа защититься от их ударов на поле боя. Кроме того, стоимость ракет для ударов по дронам значительно превосходит стоимость самих беспилотников", — заявил советник украинского министра обороны Юрий Сак.

Однако, если до последнего времени речь шла только о дневных атаках "Ланцетов", то с оснащением дронов тепловизорами покоя ВСУ не будет ни днём ни ночью, ни зимой ни летом, ни в ясную или ненастную погоду. Фактически в данный момент тактические подразделения ВС РФ находятся на рубеже получения серийных всепогодных и круглосуточных дронов-камикадзе.

Авторы Владимир Дюжий