Почему российская ракета-охотник не оставит F-16 шансов Оглавление Характеристики 40Н6 Цели для поражения У F-16 не будет шансов Западные эксперты выяснили, что Россия обладает зенитной ракетой, не имеющей аналогов в мире, и производит больше боеприпасов для ПВО, чем все страны НАТО, вместе взятые. 252715 252715 Ракета-охотник 40Н6 не оставит F-16 шансов. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Обещанные Украине американские истребители F-16, которые с большим нетерпением ждёт глава киевского режима Зеленский, США проще и дешевле будет сразу отправить прямо на свалку. Поскольку они станут лёгкой целью для российских комплексов С-400, оснащённых новой ракетой 40Н6, выяснили авторы американского журнала Military Watch Magazine. Критическое отставание США и НАТО от России в области противовоздушной обороны стало основным выводом заметки.

— Уникальная траектория ракеты, поднимающейся на экстремальные высоты в ближнем космосе перед тем, как снизиться к цели, обеспечивает ей беспрецедентные возможности поражения за горизонтом и позволяет нейтрализовать цели вблизи пределов её дальности на высоте всего пяти метров от земли. Это позволяет батареям С-400 поражать самолёты на предельно низкой высоте полёта и крылатые ракеты на больших расстояниях, чего не может сделать ни одна зарубежная система ПВО из-за ограничений кривизны земли для боеприпасов, следующих по обычным траекториям, — следует из публикации американского издания.

Журнал развеял также и тщательно культивируемый украинской и западной пропагандой миф о том, что у России то ли "уже кончились", то ли вот-вот "кончатся ракеты", поскольку боеприпасов для ПВО РФ производит больше, чем все страны НАТО, вместе взятые.

F-16 станут лёгкой целью для российских комплексов С-400, оснащённых новой ракетой 40Н6. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

— Очевидно, что у России есть комфортное лидерство над совокупными производственными мощностями всех стран НАТО. Это позволило ей поставлять С-400 как в Белоруссию, так и в Индию, причём последней — очень высокими темпами, одновременно увеличивая собственные силы и пополняя ракеты, израсходованные во время операций на Украине, — пишет MW.

Характеристики 40Н6

18 октября 2018 года ТАСС со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе сообщил, что "на вооружение Российской армии принята зенитная управляемая ракета 40Н6 системы С-400 "Триумф".

На вооружение Российской армии принята зенитная управляемая ракета 40Н6. Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

По сведениям из открытых источников, 40Н6 — это зенитная управляемая ракета большой дальности для зенитных ракетных систем С-400 и С-500. Двухступенчатая твердотопливная ракета может поражать крылатые ракеты, самолёты и маневрирующие аппараты, летящие со скоростью до 4800 м/с. Потенциальные цели включают стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, вооружённый беспилотник MQ-9 Reaper, крылатую ракету Tomahawk, самолёт Boeing E-3 Sentry AWACS и гиперзвуковые крылатые ракеты. Может поразить боеголовку баллистической ракеты средней дальности в конечной фазе полёта.

Дальность поражения для аэродинамических целей — 380 км, но, по сообщениям СМИ, может составлять до 500 км. Во время испытаний был отражён удар с расстояния 480 км. Минимальная дальность поражения — 5 км. Быстрый импульсный радар 91Н6E для управления огнём и слежения за объектами может обнаруживать и отслеживать цели в пределах 600 км. Максимальная высота поражения целей достигает 185 км (по сообщениям СМИ, может поражать на высотах до 250 км). По данным различных источников, максимальная скорость составляет 4800 м/с.

В августе 2018 года на международном военно-техническом форуме "Армия-2018" в Кубинке была представлена мультимедийная презентация экспортного варианта 40Н6 — ракеты 48Н6Е3.

Характеристики экспортного варианта вряд ли полностью совпадают с теми, которыми обладают ракеты, поставляемые в Российские вооружённые силы, но представление о возможностях этого оружия дать могут.

Ракета предоставляется заказчику в окончательно собранном и снаряжённом виде в одиночных герметичных транспортно-пусковых контейнерах, собранных в пакеты по две ЗУР. В процессе эксплуатации ракеты не требуется проведения регламентных проверок и регулировок.

Цели для поражения

Ракета используется для уничтожения следующих целей:

современных пилотируемых средств воздушного нападения;

современных беспилотных средств воздушного нападения;

высокоточного оружия и его носителей;

самолётов систем дальнего радиолокационного обнаружения;

тактических, оперативно-тактических БР и БРСД со скоростью до 4800 м/с;

гиперзвуковых крылатых ракет.

У F-16 не будет шансов

У F-16 не будет шансов. Фото © Shutterstock

Как сообщил на днях глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, у Вооружённых сил России появились ЗРК, которые за пять дней сбили 24 украинских самолёта. По мнению специалистов, можно предположить, что один из сбитых 7 ноября украинских Су-27 и МиГ-29 мог быть уничтожен ракетой 40Н6. Противостоять ей эти самолёты не в состоянии. Как, впрочем, и американские F-16. Пуск ракеты они просто не заметят, а увернуться от неё не смогут.

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил: "Возможно, 40Н6 окажется настолько универсальной и эффективной, что ей будет под силу перехват любой цели и даже ядерных боеголовок".

Авторы Владимир Дюжий