Лего из истребителей: Для чего Варшава отправила в Киев разобранные F-16 Оглавление Чем могут быть оснащены F-16 Модификация General Dynamics F-16A Чем ответит Россия на поставку F-16 Как ответит Россия на поставку американских истребителей F-16 в ноябре 2023 года на Украину и почему эксперты считают, что таким образом НАТО "затыкает" дыры в украинских ВВС после больших потерь. 29217 29217 Как ответит Россия на поставку американских истребителей F-16 в ноябре 2023 года на Украину. Обложка © Getty Images / NurPhoto

Минувшей ночью из Польши на Украину въехало два грузовика с двумя разобранными американскими истребителями F-16, сообщают военкоры. Предполагается, что Киеву было отправлено уже пять самолётов этого типа. Ранее Лайф писал, что к концу 2023 года Украина может получить не более 20–30 американских истребителей. Однако позднее общее количество самолётов, которым больше 30 лет, может достигнуть 100.

Согласно заявлению Пентагона от 11 октября, Украина должна была получить истребители F-16 не раньше весны 2024 года. По мнению экспертов, появление машин на территории киевского режима указывает на критическое истощение украинских ВВС в обеспечении безопасности воздушного пространства. Напомним, глава Министерства обороны Сергей Шойгу заявил накануне, что всего за месяц российские системы ПВО сбили 37 украинских самолётов.

Поэтому более ранняя доставка американских истребителей связана с попытками закрыть нехватку самолётов у ВСУ. Главными целями F-16 станут российские МиГ-31 и ДРЛО А-50.

Чем могут быть оснащены F-16

— Истребитель F-16, по своей сути, — универсальная платформа для оружия, которая способна нести противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, противокорабельные ракеты "Нептун", многоцелевые управляемые ракеты JAGM типа Storm Shadow, но с дальностью 400 километров. Самое главное, что эта модификация F-16A MLU способна нести тактическое ядерное оружие, этот истребитель передают киевскому режиму, — подчёркивает военный эксперт Юрий Кнутов.

Противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Фото © Shutterstock

Если такой носитель ТЯО даже будет сбит в воздухе, у ядерной бомбы есть системы предохранения — несколько ступеней, которые не позволят ей взорваться, даже если самолёт будет сбит. Но в случае его падения происходит загрязнение окружающей среды. В мире было порядка десяти таких прецедентов. Но если подобное оружие там появится, то Россия будет реагировать иначе, так как ответ придётся держать не только Украине, но и тем государствам, которые поставили это оружие Киеву, отмечает Кнутов.

Модификация General Dynamics F-16A

General Dynamics F-16A MLU Fighting Falcon — американский лёгкий многоцелевой истребитель четвёртого поколения. При его разработке стояла цель создать дешёвую и манёвренную машину с тяговооружённостью больше единицы. F-16 поступил на вооружение в 1979 году, планировалось, что в начале нового тысячелетия его спишут. Но этого не случилось, а чтобы поддерживать модель в соответствии с современными требованиями, была создана обширная программа модернизации, которая позже стала известна как Mid-Life Update, или MLU.

General Dynamics F-16A MLU Fighting Falcon — американский лёгкий многоцелевой истребитель четвёртого поколения. Фото © Wikipedia / Master Sgt. Andy Dunaway

Модель, переданная Украине, выделяется хорошей динамикой, максимальной скоростью, скороподъёмностью и оснащённостью ракетами "воздух – воздух". Из минусов — скудные манёвренные характеристики при большой скорости.

Чем ответит Россия на поставку F-16

Военный эксперт Юрий Кнутов приводит пример, как пять лет назад в Сирии было сбито два израильских истребителя F-16 старенькими советскими комплексами С-200, которые находились на вооружении армии САР. Поэтому наши "Буки", "Торы", С-300, С-350 "Витязь" и С-400 с ними легко справятся, уверен он.

Напомним, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупреждал, что переданные ВСУ F-16 будут уязвимы перед российской ПВО. "Даже в этом случае мы возвращаемся в театр военных действий, там им нужно противостоять одним из самых передовых систем ПВО, их просто собьют", — сказал специалист.

Самоходная огневая пусковая установка комплекса "Бук". Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

— Получается, что первая партия поступила в ноябре, до этого киевские власти заявляли о вероятности получить самолёты в 2024 году. Вполне возможно, что в качестве аэродрома базирования будут использованы Польша и Румыния, а площадки на Украине — в качестве аэродромов подскока, — говорит Кнутов.

В западных СМИ проходила информация о девяти лётчиках ВСУ, которых начинали готовить для полётов на F16, напоминает эксперт. Однако, по его мнению, в качестве пилотов будут использованы "отпускники" из НАТО из Польши, Нидерландов или Бельгии. То же самое будет и с механиками. Потому что украинцам просто не доверят полёты на американских истребителях и их обслуживание. Во всяком случае, сейчас, говорят эксперты.

Авторы Елена Стафеева