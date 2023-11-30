Как Армия России окружила Авдеевку и готовится к штурму После того как Российская армия на Авдеевском направлении смогла прорвать оборону ВСУ на южном фланге 25 ноября, украинские военные оказались в оперативном окружении. Сейчас Армия России продолжает штурмовать позиции противника. 29888 29888 Сейчас Армия России продолжает штурмовать позиции противника. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Что происходит в Авдеевке сейчас

Группировка ВСУ в Авдеевке взята в оперативное окружение силами ВС РФ, об этом пишут российские военкоры и признают украинские источники, то есть организован огневой контроль над трассами, по которым идёт снабжение. Армия России работает, чтобы достигнуть полного окружения важного для Донецка пригорода. Накануне продолжались бои у Степового, к западу от Красногоровки, рядом с Авдеевским коксохимом и в районе Северного.

Армия России работает, чтобы достигнуть полного окружения важного для Донецка пригорода. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Наши войска активно закрепляются в "промке" — знаменитой южной промышленной зоне. Этот район находится рядом с Ясиноватской развязкой — перекрёстком основных дорог, которые связывают Донецкую городскую агломерацию с Горловкой. Напомним, вечером 25 ноября российские штурмовики полностью заняли "промку" неподалёку от станции Ясиноватая-2. Укрепления на этом участке контролировались Киевом ещё с 2014 года.

— Наши силы постепенно сжимают клещи вокруг "горлышка" (будущего Авдеевского котла. — Прим. Лайфа). Давление идёт по всему периметру, чтобы противник не имел возможность сконцентрировать силы на одном участке для контрудара и постоянно перебрасывал резервы для затыкания дыр, — отмечает военкор Александр Коц.

Наши войска продолжают закрепляться в "промке" — знаменитой южной промышленной зоне. Видео © t.me / Sashakots

— Согласно радиоперехватам, ВСУ ощущают большой недостаток снарядов, потому что в тактическом полуокружении по дороге через Орловку сейчас подвозить снаряды не даёт погода, — сообщил политолог Сергей Марков, комментируя ситуацию.

О большом количестве потерь со стороны ВСУ свидетельствуют новости с украинской стороны и ролики в соцсетях. Так, почти в 70 км от Авдеевки, в Константиновке, оккупированной киевским режимом, организован крематорий.

Карта боевых действий (инфографика)

Карта боевых действий. Инфографика © Opermap.mash.ru

Зачем России нужна Авдеевка

С 2016 года именно из Авдеевки — города в Покровском районе ДНР, который находится в тринадцати километрах от Донецка, — ведётся постоянный обстрел мирных кварталов столицы республики. Основная часть Авдеевки — промзоны производственных компаний, самая крупная — Авдеевский коксохимический завод, где Армия России в октябре начала освобождать высоты.

Контроль Авдеевки отодвинет противника от Донецка и откроет дорогу на Краматорск, а затем и Славянск, которые сейчас находятся под оккупацией ВСУ. Сдача города позволит войскам России выйти на более широкое оперативное пространство. В дальнейшем продвижение российских войск грозит Киеву потерей всей Левобережной Украины.

Контроль Авдеевки отодвинет противника от Донецка, лишив его возможности ударов по Донецку. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Для Киева этот населённый пункт имеет колоссальное значение. Для украинских вооружённых сил Авдеевка — укреплённый опорный пункт, благодаря которому они сохраняют свои позиции к западу от города и терроризируют Донецк и его пригороды. В случае потери Авдеевки ВСУ придётся возводить новые укрепления на участке фронта между Торецком и Марьинкой.

— Если сейчас Авдеевка перестанет существовать как укрепрайон, то это будет означать практически конец военному конфликту, — считает командир челябинского батальона "Апостол" Юрий Гагарин.

Авдеевка на карте Донецкой области

Авдеевка на карте Донецкой области. Инфографика © LIFE

Как штурмуют Авдеевку

Военкор Александр Сладков сообщает, что под Авдеевкой наши войска применяют новый формат окопной войны — тоннельные броски вперёд. Речь идёт о тактике подземной войны, которая позволила внезапно появиться российским военным рядом с противником и атаковать его. Но что такое окопная война, рождённая в годы Первой мировой?

— Есть, например, наш окопный пункт, — рассказывает Сладков. — Мы находимся перпендикулярно линии фронта и позиции противника, растянутой по линии фронта, прорываем ход сообщения — траншею, затем начинаем рыть влево — параллельно линии фронта. И постепенно, под огнём противника, скрываясь в траншеях, мы приближаемся к линии фронта до расстояния броска гранаты, которые после этого идут в ход. Начинается атака.

Активно применяется арсенал кассетных боеприпасов в ответ на поставки США, что даёт свои результаты. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Он напоминает, что такую тактику применяли вьетнамцы в 1954 году, когда они душили на своей территории французскую базу. После чего 14 тысяч французов попали в плен.

Сладков напоминает, что ВС РФ на этом направлении сейчас имеют численный перевес. Активно применяется арсенал кассетных боеприпасов в ответ на поставки США, что даёт свои результаты.

Открытая местность вокруг Авдеевки заминирована. Уязвимыми местами укрепрайонов ВСУ стали фланги с юга и севера, которые начали прорывать военнослужащие РФ в первую очередь. Напомним, ВС РФ начали наступление на Авдеевку широким фронтом 10 октября, предварительно была проведена мощнейшая артподготовка. Российские войска поначалу использовали тактику "клещей", сжимая пригород с флангов. На тот момент численность ВСУ в Авдеевке составляла от 11 до 15 тысяч человек. С активизацией наступления ВСУ усилили переброску подразделений на это направление.

Почему Авдеевка стала одним из самых укреплённых районов ВСУ

ВСУ с 2014 года выстраивали в Авдеевке и вокруг неё мощные бетонные укрепления и укрытия, прорыли десятки километров траншей и содержат там крупную группировку войск. По словам военкоров, в бетон здесь залиты даже танки, превращённые в долговременные огневые точки (ДОТы). На нужды ВСУ работал городской завод железобетонных конструкций, обеспечивая строительство окопов, убежищ толщиной стен от трёх до семи метров. Известно, что глубокие подземные бункеры и тоннели защищены бетонными стенами толщиной пять метров.

Когда освободят Авдеевку: мнение экспертов

Эксперты не дают точных прогнозов о полном окружении Авдеевки и начале/окончании штурма города. По их словам, эта перспектива нескольких месяцев. После полного окружения населённого пункта ВС РФ предстоит раздробить группировку ВСУ на части. Эта же схема применялась достаточно эффективно в Артёмовске, напоминают они.

После полного окружения населённого пункта ВС РФ предстоит раздробить группировку ВСУ на части. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

— Вряд ли с нашей стороны начнутся лобовые атаки, поэтому всё делается для того, чтобы окружить группировку врага, а затем планомерно уничтожать, если командование ВСУ не примет решения оставить Авдеевку, — капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин. — Здесь может быть задействован весь комплекс оружия, начиная с авиабомб ФАБ-150 и новых огнемётных систем, например ТОС-2 "Тосочка".

После освобождения близлежащих населённых пунктов у Авдеевки откроется дорога до Днепра. В степи киевским группировкам будет негде закрепиться. До левого берега Днепра наши части в этом случае смогут продвигаться с минимальными потерями.

Авторы Андреас Лапенков