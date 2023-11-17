Как будет вариться Авдеевский котёл Армия России прорвала линию обороны ВСУ в Авдеевке, продвигается вперёд, закрывая кольцо вокруг города, и приближается к артерии снабжения вражеского гарнизона. 18976 18976 Армия России прорвала линию обороны ВСУ в Авдеевке. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Авдеевка, из которой ВСУ девять лет обстреливают Донецк, имеет для Киева стратегическое значение. Сдача этого города позволит войскам России выйти на более широкое оперативное пространство, лишив ВСУ времени для укрепления Краматорска и Славянска, не говоря уже о возможности постоянно наносить удары по столице ДНР. В дальнейшем продвижение российских войск грозит Киеву потерей всей левобережной Украины.

Что происходит в Авдеевке

Подразделения ВС России прорвали оборону ВСУ в северной части Авдеевки в ДНР, сообщают российские СМИ. Они пересекли городскую черту в районе Авдеевского песчаного карьера. До этого войска РФ перешли террикон и садовое товарищество "Точмаш" с северной части города и вошли в Авдеевку с юга.

О снарядном голоде ВСУ накануне заявляли украинские военные. Военкоры считают, что это закономерный результат истощения накопленных запасов. Об этом свидетельствует и интенсивность обстрелов, которая снизилась со стороны ВСУ. Продолжаются серьёзные бои на юге, в районе промки.

Сейчас Армия России контролирует 40% города, ещё 20% — в серой зоне. Фото © ТАСС / Александр Река

— Вокруг Авдеевки противник медленно отступает. Наши действуют умнее, давят дронами, выжигают укрепы по периметру, отодвигают ВСУ из Первомайского, укрепляя левый фланг группировки, которая готовится штурмовать Северное. Из Степового вояк хунты вынудили отойти в Бердычи, но бои за западную половину Петровского ещё впереди, — комментирует ситуацию военный эксперт Михаил Онуфриенко.

После освобождения близлежащих населённых пунктов у Авдеевки откроется дорога до Днепра. В степи киевским группировкам будет негде закрепиться. До левого берега Днепра наши части в этом случае смогут продвигаться с минимальными потерями.

— Потеря террикона уже пару недель назад обрисовала Киеву перспективы перехода Авдеевки под контроль российских войск в перспективе нескольких месяцев. ВСУ понимают, что Авдеевку берут в тактическое окружение, а затем перережут дорогу, которая снабжает украинские войска. Таким образом, группировка ВСУ окажется в окружении, её начнут дробить на части. Та же схема, которая у нас применялась достаточно эффективно в Артёмовске, — напоминает военный эксперт Юрий Кнутов.

Реакция Запада на подготовку к потере Украиной Авдеевки

— Битва за Авдеевку всё больше напоминает печально известную битву за Бахмут, которую выиграл Путин, — пишет Bild, отмечая, что ВС РФ продвинулись до железнодорожной ветки на севере Авдеевки, которая ранее была линией фронта. — С захватом железнодорожной ветки снабжение оружием, боеприпасами и продовольствием примерно трёх тысяч военнослужащих ВСУ и одной тысячи оставшихся в городе гражданских лиц становится всё более затруднительным.

Также издание отмечает, что населённый пункт Степовое, расположенный к западу от железнодорожной линии, похоже, всё больше переходит под контроль России, как следует из видеозаписей с украинских и российских беспилотников. Единственной надеждой президента Украины Зеленского в борьбе с Россией остаётся превосходное вооружение Запада, в том числе США и Германии.

Украинский военнопленный в Запорожской области. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

"Русские более подготовлены к войне", — заявляет El Pais, объясняя, что попытка информационной блокады со стороны офиса Зеленского явно провалилась. В тексте боец ВСУ сообщает, что весь его взвод, кроме него, либо убит, либо в плену. Нехватка боеприпасов у ВСУ приводит к расходу снарядов в десять раз меньше, чем при обороне в Артёмовске.

Авторы Дмитрий Шестопалов