Чем опасны в зоне СВО американские радары Sentinel Почему американские радары Sentinel не помогут Украине в борьбе против российской авиации и ракет. Чем ответит Россия? 18371 18371 Украина попросила у США радары ближнего действия Sentinel. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Попытки Киева обезопасить военные заводы и окружить Киев более плотной сетью ПВО, усилив её наземными радиолокационными станциями, не сыграют особенной роли, считают военные эксперты. По их словам, такие поставки будут реализованы до весны следующего года и окажутся бессильными перед противолокационным вооружением РФ.

Украина попросила у США радары ближнего действия Sentinel, которыми ВСУ намерены защищать от российской авиации и баллистических ракет свои военные заводы, пишет Politico. Как отмечает газета, они позволят ВСУ усилить охват системами ПВО охраняемых объектов. Помимо этого список запрошенной техники включает истребители F-16, танки Abrams и другие виды вооружений. По мнению военных экспертов, такие поставки Украина может получить до начала весны 2024 года.

Это радиолокационные станции, которые способны обнаруживать самолёты, вертолёты, крылатые ракеты, беспилотники. Киевскому режиму необходимы станции, совместимые с комплексами NASAMS, IRIS-T и отчасти Patriot, напоминает военный эксперт Юрий Кнутов. Поставка подобного рода оружия направлена на то, чтобы вокруг Киева создать интегрированную систему противовоздушной обороны.

Киевскому режиму необходимы станции, совместимые с комплексами NASAMS, IRIS-T и отчасти Patriot. Пусковая установка ЗРК NASAMS. Фото © Wikipedia / Soldatnytt

— У России есть противолокационные ракеты, в том числе Х-31, которые способны поражать радиолокационные станции. Они наводятся по лучам, которые излучают станции наведения ракет либо РЛС, и в пассивном режиме атакуют её и уничтожают. Эти ракеты доказали свою высокую эффективность. Кроме того, такие радары обнаруживают и другие российские системы и средства радиотехнической разведки. Есть возможность нанесения ударов высокоточным оружием, что позволит нейтрализовать средства воздушной разведки противника. Например, ракетным комплексом "Искандер", так как эти радары будут стоять километров за 200 от передовой, — считает Кнутов.

Характеристика радаров Sentinel

AN/MPQ-64 Sentinel представляет собой трёхмерный многофункциональный радар, разработанный компанией Lockheed Martin для обнаружения и отслеживания воздушных целей на средних и дальних расстояниях. Он используется для защиты военных объектов, а также для обеспечения безопасности гражданских аэропортов.

AN/MPQ-64 Sentinel. Фото © Wikpedia / US ARMY

Дальность обнаружения воздушных целей радара Sentinel составляет до 75 километров. Также станция может обнаруживать цели на высоте до 15 километров. Разрешающая способность позволяет различать малые объекты, такие как дроны, на расстоянии до 10 километров. Радар может обнаруживать и отслеживать до 60 целей одновременно. AN/MPQ-64 Sentinel имеет возможность работать в условиях сильных помех и электромагнитных вмешательств. Эти станции используют как для защиты стационарных объектов, так и для мобильных операций.

К минусам системы можно отнести высокую стоимость производства, неэффективность в плохих погодных условиях, поскольку AN/MPQ-64 Sentinel не сможет работать на высоком уровне в условиях плохой видимости, дождя или снега. Необходимость постоянного обслуживания радаров влияет на их универсальность.

Авторы Андреас Лапенков