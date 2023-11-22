Почему на Западе встревожены российскими системами РЭБ, парализующими технику ВСУ Эксперты считают, что российские современные средства радиоэлектронной борьбы, которые глушат западную и украинскую технику, опережают время. Почему эти системы так беспокоят противников России. 15952 15952 На Западе признали преимущество России в РЭБ на Украине. Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Сразу два известных американских издания — Forbes и The New York Times — опубликовали статьи экспертов, где говорится об эффективном использовании российскими войсками средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Специалисты разбирают, что даёт нашим системам ощутимое преимущество на поле боя. Украинские беспилотники, радиоуправляемые снаряды и крылатые ракеты в результате применения средств РЭБ российскими войсками сбиваются с курса и просто падают, не долетев до цели, сообщают издания.

— Российская система радиоэлектронной борьбы "Поле" глушит GPS-сигналы, необходимые для снарядов Excalibur, выпущенных украинцами. Это приводит к тому, что снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель. Российские системы радиоэлектронной борьбы сбивают большое количество беспилотных летательных аппаратов, используемых украинцами, — горюет по поводу впустую потраченных американских снарядов Forbes.

— В течение нескольких месяцев летательные аппараты, поставленные немецкой технологической фирмой Quantum Systems, бесперебойно работали на нужды Вооружённых сил Украины. Затем машины внезапно начали падать с неба. Русские глушили беспроводные сигналы, соединяющие дроны со спутниками, на которые они полагались для навигации, из-за чего машины сбивались с пути и падали на землю, — скорбит о поставленных киевскому нацистскому режиму немецких беспилотниках The New York Times.

Российские комплексы РЭБ

Опыт проведения спецоперации на Украине действительно показал, что радиоподавление играет огромную роль в ходе боевых действий. Например, мобильные комплексы РЭБ "Красуха" подавляют все виды воздушных целей на любой высоте и скорости на удалении более 300 километров. Программно-аппаратные средства РЭБ глушат радиоканалы управления беспилотников, бортовую электронику самолётов и вертолётов противника, а также подавляют все виды РЛС, используемых на борту самолётов, вертолётов и беспилотников противника, включая Bayraktar.

Станция подавления комплекса "Красуха". Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

А комплекс "Мурманск" создаёт в эфире помехи, оглушая и ослепляя средства вражеской разведки, подавляет датчики так называемого интеллектуального оружия. Активно ведёт радиоразведку, осуществляет перехват сигналов. Боевую работу выполняет на дальности до 500 километров, в то время как большинство систем РЭБ не перешагивают лимит в 300 километров.

Есть и не столь мощные, чисто тактические средства РЭБ. Комплекс "Ртуть" эффективен на площади 20–50 гектаров. Создаются участки, где беспилотники работать не могут в принципе. Комплекс "Леер" предназначен для перехвата сигналов спутниковой навигации, связи 3G, 4G и даже текстовых сообщений. Комплекс "Свет" обнаруживает и перехватывает радиосигналы. Комплекс "Борисоглебск" блокирует наземные и воздушные ВЧ- и СВЧ-радиоканалы. Комплексы "Былина" и "Тирада" глушат спутники связи. Комплекс "Синица" способен не просто нарушать, а при необходимости даже повреждать системы связи и наведения спутников на низкой околоземной орбите.

С недавних пор на Украине начала применяться новейшая разработка — система РЭБ "Палантин". Она способна в автоматическом режиме создать информационный купол над своими подразделениями, сканировать пространство в поиске сигналов работы радиоаппаратуры противника, проводить их селекцию и в итоге принять решение на подавление. Например, оставить без связи штабы украинской армии, заглушить связь с самолётом или вертолётом, посадить малоразмерный беспилотный коптер. "Палантин" в разы превосходит по своим возможностям все российские средства РЭБ предыдущего поколения и в настоящее время по боевым возможностям не имеет аналогов ни в одной армии стран НАТО.

Подразделение РЭБ "Палантин" на марше. Фото © Wikipedia / Mil.ru

Не замечать превосходство России в сфере РЭБ уже просто невозможно. — В настоящее время Россия имеет преимущество благодаря использованию передовых технологий, — констатирует Forbes. А The New York Times цитирует доклад Китайского оборонного аналитического центра, внимательно следящего за событиями на Украине: "Боевые возможности Российской армии по борьбе с дронами превосходят возможности армии США".

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, на Западе встревожены прогрессом российских вооружений в сфере РЭБ, поскольку не могут не признать своё отставание.

— На Западе вынуждены признать, что российские системы радиоэлектронной борьбы вышли на новый уровень. Их созданием мы занялись ещё в советское время. Сейчас они значительно усовершенствованы, работают по системе GPS, что позволяет нам сбивать с курса реактивные снаряды, эффективно работать по HIMARS, уводя их от цели. По ракетам ATACMS тоже есть хорошие результаты. Системы РЭБ будут совершенствоваться, и они позволят нам сбивать всё, что строится на суперэлектронике, которой так гордятся американцы и натовцы, — отметил Кнутов.

Авторы Владимир Дюжий