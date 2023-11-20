Почему Россия начала использовать кассетные боеприпасы РБК-500 в зоне СВО Оглавление Характеристики кассетной бомбы РБК-500 У России большой арсенал кассетных боеприпасов Впервые Россия начала использовать кассетные боеприпасы РБК-500 в ходе спецоперации на Украине. Как они работают и какую угрозу несут ВСУ. 143623 143623 Почему Россия начала использовать кассетные боеприпасы РБК-500 в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Саверкин

Кассетные бомбы РБК-500, которые Россия начала применять против ВСУ, способствуют сдерживанию Киева. Известно, что применять этот вид авиационных боеприпасов начали после доработки. Сейчас бомбовые кассеты, известные своим проникающим эффектом, оснащены универсальными модулями планирования и коррекции. Они эффективны при поражении военно-промышленных объектов, складов, мостов, кораблей и транспортных судов. Предназначены для поражения легкобронированной и легкоуязвимой техники, живой силы, полевых складов боеприпасов, укреплённых войсковых сооружений, военно-промышленных объектов и коммуникаций.

РБК-500 (ШОАБ-0.5М) в действии. Видео © t.me / SolovievLive / Fighterbomber

Характеристики кассетной бомбы РБК-500

ШОАБ — шариковая осколочная авиационная бомба. Её масса составляет 520 килограммов, применяется на высоте от 200 до 16 000 метров на скорости 500–2000 км/ч. Одна РБК-500 содержит более 500 осколочных суббоеприпасов весом по 400 граммов каждый. Часто это оружие используется против техники и пехоты, так как в случае сброса с самолёта глубокие траншеи не помогают — осколки от кассет бьют сверху вниз.

Военкоры отмечают, что у этой РБК характерный рисунок работы. Она падает в виде бублика. Его размеры можно регулировать высотой бомбометания и выставлением замедления взрывателя. Поэтому, чтобы один "бублик" перекрыл центр другого, сбрасывать их лучше не меньше двух. Плотность огня при использовании этих бомб крайне высокая.

Ранее РБК-500 практически не использовались, но после доработки под УМПК Армия России будет применять их чаще. Носителем ФАБ-500, как и ряда аналогичных снарядов с УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции), в первую очередь служит многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34.

Носителем ФАБ-500, в первую очередь служит истребитель-бомбардировщик Су-34. Фото © Shutterstock

Известно, что РБК-500 сбрасывают с высоты нескольких километров. Контейнер раскрывается на определённой высоте, а дальше боеприпасы разбрасываются. Каждый из них начинён субснарядами, которые поражают площадь размером со стадион. Если учесть, что противник уже несколько месяцев применяет кассетные бомбы против нашей армии, то мы опаздываем.

У России большой арсенал кассетных боеприпасов

Напомним, ещё в июле 2023 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки американских кассетных боеприпасов на Украину Вооружённые силы РФ "будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ". При этом российские кассетные боеприпасы "гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее". Российские кассетные бомбы имеют функцию самоликвидации.

Существуют различные модели этого изделия: для уничтожения бетонных площадей, для уничтожения железнодорожных путей и составов, чья горючая смесь прожигает сталь толщиной до пяти миллиметров. Например, планирующая кассетная авиабомба "Дрель" предназначена для уничтожения бронетехники, укреплённых инженерных сооружений, радиолокационных станций, средств ПВО и пунктов управления. Её можно бросать в танковые бои, и она не причинит вреда своей бронетехнике, уничтожив только машины противника, так как имеет систему распознавания "свой – чужой".

Авторы Елена Стафеева