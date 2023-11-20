ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Почему Россия начала использовать кассетные боеприпасы РБК-500 в зоне СВО

Оглавление
Характеристики кассетной бомбы РБК-500
У России большой арсенал кассетных боеприпасов

Впервые Россия начала использовать кассетные боеприпасы РБК-500 в ходе спецоперации на Украине. Как они работают и какую угрозу несут ВСУ.

Опубликовано 19 ноября 2023, 21:40
143623
Почему Россия начала использовать кассетные боеприпасы РБК-500 в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Саверкин

Почему Россия начала использовать кассетные боеприпасы РБК-500 в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Саверкин

Кассетные бомбы РБК-500, которые Россия начала применять против ВСУ, способствуют сдерживанию Киева. Известно, что применять этот вид авиационных боеприпасов начали после доработки. Сейчас бомбовые кассеты, известные своим проникающим эффектом, оснащены универсальными модулями планирования и коррекции. Они эффективны при поражении военно-промышленных объектов, складов, мостов, кораблей и транспортных судов. Предназначены для поражения легкобронированной и легкоуязвимой техники, живой силы, полевых складов боеприпасов, укреплённых войсковых сооружений, военно-промышленных объектов и коммуникаций.

РБК-500 (ШОАБ-0.5М) в действии. Видео © t.me / SolovievLive / Fighterbomber

Характеристики кассетной бомбы РБК-500

ШОАБ — шариковая осколочная авиационная бомба. Её масса составляет 520 килограммов, применяется на высоте от 200 до 16 000 метров на скорости 500–2000 км/ч. Одна РБК-500 содержит более 500 осколочных суббоеприпасов весом по 400 граммов каждый. Часто это оружие используется против техники и пехоты, так как в случае сброса с самолёта глубокие траншеи не помогают — осколки от кассет бьют сверху вниз.

Военкоры отмечают, что у этой РБК характерный рисунок работы. Она падает в виде бублика. Его размеры можно регулировать высотой бомбометания и выставлением замедления взрывателя. Поэтому, чтобы один "бублик" перекрыл центр другого, сбрасывать их лучше не меньше двух. Плотность огня при использовании этих бомб крайне высокая.

Чем опасны в зоне СВО американские радары Sentinel
Чем опасны в зоне СВО американские радары Sentinel

Ранее РБК-500 практически не использовались, но после доработки под УМПК Армия России будет применять их чаще. Носителем ФАБ-500, как и ряда аналогичных снарядов с УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции), в первую очередь служит многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34.

Носителем ФАБ-500, в первую очередь служит истребитель-бомбардировщик Су-34. Фото © Shutterstock

Носителем ФАБ-500, в первую очередь служит истребитель-бомбардировщик Су-34. Фото © Shutterstock

Известно, что РБК-500 сбрасывают с высоты нескольких километров. Контейнер раскрывается на определённой высоте, а дальше боеприпасы разбрасываются. Каждый из них начинён субснарядами, которые поражают площадь размером со стадион. Если учесть, что противник уже несколько месяцев применяет кассетные бомбы против нашей армии, то мы опаздываем.

Запад поразили новейшие российские "Ланцеты" с тепловизорами
Запад поразили новейшие российские "Ланцеты" с тепловизорами

У России большой арсенал кассетных боеприпасов

Напомним, ещё в июле 2023 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки американских кассетных боеприпасов на Украину Вооружённые силы РФ "будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ". При этом российские кассетные боеприпасы "гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее". Российские кассетные бомбы имеют функцию самоликвидации.

Существуют различные модели этого изделия: для уничтожения бетонных площадей, для уничтожения железнодорожных путей и составов, чья горючая смесь прожигает сталь толщиной до пяти миллиметров. Например, планирующая кассетная авиабомба "Дрель" предназначена для уничтожения бронетехники, укреплённых инженерных сооружений, радиолокационных станций, средств ПВО и пунктов управления. Её можно бросать в танковые бои, и она не причинит вреда своей бронетехнике, уничтожив только машины противника, так как имеет систему распознавания "свой – чужой".

На Западе оценили угрозу российских невидимок Су-57
На Западе оценили угрозу российских невидимок Су-57
BannerImage
Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!