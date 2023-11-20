Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Жена экс-президента США Джимми Картера Розалин скончалась в возрасте 96 лет

Джокович защитил титул чемпиона итогового турнира ATP и побил рекорд Федерера

Рейтинг Байдена пробил очередное дно

Лайнер турецкой авиакомпании вылетел из Парижа, "позабыв" в аэропорту три десятка пассажиров

Йеменские хуситы захватили грузовое судно израильской компании в Красном море

Yle: Военные начали возводить барьер на границе Финляндии и России

Йеменские хуситы пригрозили наносить удары по гражданским судам Израиля

"Очень по-американски": Медведев указал на наплевательское отношение США к миру после статьи Байдена

Вырванный ветром огромный тополь упал на машину и убил двоих человек в Новокузнецке

Песков: После санкций Запада была угроза обвала экономики, но его предотвратили

Метеоритный дождь: Почему Россия начала использовать кассетные боеприпасы РБК-500 в зоне СВО

Впервые Россия начала использовать кассетные боеприпасы РБК-500 в ходе спецоперации на Украине. Как они работают и какую угрозу несут ВСУ.

19 ноября, 21:40
<p>Почему Россия начала использовать кассетные боеприпасы РБК-500 в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Саверкин</p>

Почему Россия начала использовать кассетные боеприпасы РБК-500 в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Саверкин

Кассетные бомбы РБК-500, которые Россия начала применять против ВСУ, способствуют сдерживанию Киева. Известно, что применять этот вид авиационных боеприпасов начали после доработки. Сейчас бомбовые кассеты, известные своим проникающим эффектом, оснащены универсальными модулями планирования и коррекции. Они эффективны при поражении военно-промышленных объектов, складов, мостов, кораблей и транспортных судов. Предназначены для поражения легкобронированной и легкоуязвимой техники, живой силы, полевых складов боеприпасов, укреплённых войсковых сооружений, военно-промышленных объектов и коммуникаций.

РБК-500 (ШОАБ-0.5М) в действии. Видео © t.me / SolovievLive / Fighterbomber

Характеристики кассетной бомбы РБК-500

ШОАБ — шариковая осколочная авиационная бомба. Её масса составляет 520 килограммов, применяется на высоте от 200 до 16 000 метров на скорости 500–2000 км/ч. Одна РБК-500 содержит более 500 осколочных суббоеприпасов весом по 400 граммов каждый. Часто это оружие используется против техники и пехоты, так как в случае сброса с самолёта глубокие траншеи не помогают — осколки от кассет бьют сверху вниз.

Военкоры отмечают, что у этой РБК характерный рисунок работы. Она падает в виде бублика. Его размеры можно регулировать высотой бомбометания и выставлением замедления взрывателя. Поэтому, чтобы один "бублик" перекрыл центр другого, сбрасывать их лучше не меньше двух. Плотность огня при использовании этих бомб крайне высокая.

"Чёрный лебедь" России: Почему отечественный истребитель Checkmate откроет сезон охоты на F-35

"Чёрный лебедь" России: Почему отечественный истребитель Checkmate откроет сезон охоты на F-35

Ранее РБК-500 практически не использовались, но после доработки под УМПК Армия России будет применять их чаще. Носителем ФАБ-500, как и ряда аналогичных снарядов с УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции), в первую очередь служит многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34.

Носителем ФАБ-500, в первую очередь служит истребитель-бомбардировщик Су-34. Фото © Shutterstock

Носителем ФАБ-500, в первую очередь служит истребитель-бомбардировщик Су-34. Фото © Shutterstock

Известно, что РБК-500 сбрасывают с высоты нескольких километров. Контейнер раскрывается на определённой высоте, а дальше боеприпасы разбрасываются. Каждый из них начинён субснарядами, которые поражают площадь размером со стадион. Если учесть, что противник уже несколько месяцев применяет кассетные бомбы против нашей армии, то мы опаздываем.

Ночные охотники: Запад поразили новейшие российские "Ланцеты" с тепловизорами

Ночные охотники: Запад поразили новейшие российские "Ланцеты" с тепловизорами

У России большой арсенал кассетных боеприпасов

Напомним, ещё в июле 2023 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки американских кассетных боеприпасов на Украину Вооружённые силы РФ "будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ". При этом российские кассетные боеприпасы "гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее". Российские кассетные бомбы имеют функцию самоликвидации.

Существуют различные модели этого изделия: для уничтожения бетонных площадей, для уничтожения железнодорожных путей и составов, чья горючая смесь прожигает сталь толщиной до пяти миллиметров. Например, планирующая кассетная авиабомба "Дрель" предназначена для уничтожения бронетехники, укреплённых инженерных сооружений, радиолокационных станций, средств ПВО и пунктов управления. Её можно бросать в танковые бои, и она не причинит вреда своей бронетехнике, уничтожив только машины противника, так как имеет систему распознавания "свой – чужой".

Глядящие сквозь пространство: На Западе оценили угрозу российских невидимок Су-57

Глядящие сквозь пространство: На Западе оценили угрозу российских невидимок Су-57

Авторы
Дмитрий Шестопалов
Дмитрий Шестопалов

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!