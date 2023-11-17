На Западе оценили угрозу российских невидимок Су-57 Западные эксперты проанализировали характеристики российских самолётов Су-57, которые "видят" за 200 км и способны поражать цели, недоступные аналогам американских и европейских моделей. 94188 94188 Западные эксперты проанализировали работу российских самолётов Су-57. Обложка © Shutterstock

— Роль российской авиации значительно возросла за последнее время, — отмечают эксперты Military Watch Magazine, поскольку украинская система ПВО столкнулась с критичным истощением, огромные советские арсеналы ракет Киева серьёзно подорваны. — Операции на Украине сделали Российские военно-воздушные силы единственными в мире, кто имеет опыт эксплуатации истребителей пятого поколения в интенсивных боях.

Эксперты сравнили Су-57 с американскими F-22 и F-35, которые использовались только для ударов по незащищённым целям, и пришли к выводу, что работа самолётов США в слишком лёгкой боевой ситуации не даёт возможности оценить реальные способности техники. Так как целями атак американской авиации пятого поколения в воздухе на ближней дистанции были лишь дроны или крылатые ракеты.

Американский F-35. Фото © Shutterstock

Каждый из радаров Су-57, по информации экспертов MWM, позволяет одновременно отслеживать до 60 целей. Развёртывание таких машин в зоне СВО позволит протестировать ударный истребитель и улучшить свой набор датчиков, поскольку серийное производство этого типа продолжает расширяться. Военный театр действий в этом регионе мира поможет обеспечить одну из лучших симуляций сложной обстановки на поле боя.

Об использовании Су-57 для работы в зоне СВО много писали с первых недель военного конфликта. К концу года размер парка Су-57, по расчёту западных экспертов, должен достигнуть 22 единиц. Ранее MWM выяснил, что Су-57 обладает "наиболее мощными возможностями радиоэлектронной борьбы среди всех истребителей, стоящих на вооружении России". Всё дело в том, что эта модель имеет шесть РЛС с электронным сканированием, они работают в разных диапазонах. Поэтому такая великолепная оптимизация позволяет нарушать связь противника и ослеплять его ПВО. Дополняет систему РЭБ лазерная защита, предназначенная для ослепления оружия с инфракрасным наведением.

Основной вывод, который делает MWM: Су-57 имеет значительный потенциал для экспорта, так как он представляет собой передовой истребитель пятого поколения с высокими техническими характеристиками. В приобретении новейших истребителей для укрепления своей обороноспособности могут быть заинтересованы Индия, Вьетнам, Мьянма и Казахстан. А Алжир уже разместил заказ. Росту популярности будет способствовать боевое развёртывание истребителей серийного производства в зоне СВО.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, разработанный в рамках программы ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации разработки ОКБ Сухого). Является платформой для создания боевых самолётов следующего поколения. Его первые лётные испытания прошли в 2010 году. В серийное производство Су-57 пошёл в 2019 году, а на вооружение ВКС России поступил лишь в конце 2020 года. Его главная особенность — сочетание функций ударного самолёта и истребителя.

Су-57 обладает наиболее мощными возможностями радиоэлектронной борьбы среди всех истребителей. Фото © Shutterstock

Стоимость одного российского истребителя Су-57 для нужд Минобороны РФ составила 30 млн долларов, однако оценочная стоимость для иностранных покупателей составляет порядка 100–120 млн долларов, сообщают профильные ресурсы.

Характеристики Су-57

Экипаж истребителя — один человек; размер крыла — 14 метров; длина самолёта — 19,7 метра; высота самолёта — 4,8 метра; площадь крыла — 82 квадратных метра; масса пустого самолёта — 18 500 килограмм; масса нормальная взлётная — 30 610 килограмм; максимальная скорость — 2600 км/час; практическая дальность на дозвуковой скорости — 5500 километров.

Форма самолёта позволяет снижать заметность в радиодиапазоне. Фото © Shutterstock

Многофункциональная радиоэлектронная система Су-57 с активными фазированными антенными решётками (АФАР) оснащена оптико-электронной локационной системой, что предполагает обнаруживать воздушные цели с низкой эффективной площадью рассеяния. То есть истребитель способен отслеживать и поражать цели по всем направлениям.

Опция электронного пилота позволяет лётчику Су-57 оказывать масштабную инфоподдержку. Поэтому пилот может заниматься тактическими задачами, возложив на систему гипотезный анализ.

Истребитель способен применять управляемые и неуправляемые средства поражения: ракеты класса "воздух – воздух" малой, средней и большой дальности; управляемые ракеты класса "воздух – поверхность" от Х-31 до Х-59, а также корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг. Боевая нагрузка самолёта составляет 10 тонн (максимум).

Истребитель способен применять управляемые и неуправляемые средства поражения. Фото © Shutterstock

Форма самолёта позволяет снижать заметность в радиодиапазоне. Этому способствуют поглощающие и отражающие радиоволны материалов машины, покрытие планера и мощные средства РЭБ.

Авторы Дмитрий Шестопалов