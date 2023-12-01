Зеленский выдал главную слабость украинской армии

Переход Украины к обороне показывает слабость ВСУ, заявил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, у армии не было времени на то, чтобы установить оборонительные сооружения.

Он рассказал, что Владимир Зеленский своими высказываниями об укреплении границы буквально признал, что Украина вынуждена отставить наступление и перейти к обороне. Матвийчук отметил, что на Авдеевском направлении остались промзоны, но они почти разрушены и скоро перестанут существовать, так как ВС РФ их добьют.

Военный эксперт назвал создание фортификационных укреплений маловероятным, так как у Незалежной такие ресурсы отсутствуют. Скорее всего, речь идёт об ограждениях, окопах, возможно, минных заграждениях, а также противотанковых рвах, заключил полковник.

"Мы, в отличие от Украины, готовили оборону заблаговременно. Противник даже не дошёл до основной линии, застряв в полосе обеспечения. Сейчас же у ВСУ нет ни времени, ни ресурсов на создание полос обеспечения, полноценных фортификаций", — считает собеседник "Ленты.ру".