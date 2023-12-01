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Регион
Опубликовано 1 декабря 2023, 13:47
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Зеленский выдал главную слабость украинской армии

Экс-полковник Матвийчук: Переход Украины к обороне говорит о слабости армии

Переход Украины к обороне показывает слабость ВСУ, заявил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, у армии не было времени на то, чтобы установить оборонительные сооружения.

Он рассказал, что Владимир Зеленский своими высказываниями об укреплении границы буквально признал, что Украина вынуждена отставить наступление и перейти к обороне. Матвийчук отметил, что на Авдеевском направлении остались промзоны, но они почти разрушены и скоро перестанут существовать, так как ВС РФ их добьют.

Военный эксперт назвал создание фортификационных укреплений маловероятным, так как у Незалежной такие ресурсы отсутствуют. Скорее всего, речь идёт об ограждениях, окопах, возможно, минных заграждениях, а также противотанковых рвах, заключил полковник.

"Мы, в отличие от Украины, готовили оборону заблаговременно. Противник даже не дошёл до основной линии, застряв в полосе обеспечения. Сейчас же у ВСУ нет ни времени, ни ресурсов на создание полос обеспечения, полноценных фортификаций", — считает собеседник "Ленты.ру".

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А ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что российские военные подразделения расширяют зоны контроля в зоне проведения специальной военной операции на всех направлениях. Он отметил, что за месяц в ходе боёв особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, а также 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелковых бригад.

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Getty Images / Wolfgang Schwan

Александра Мышляева
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