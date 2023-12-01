В Госдуме увидели просветление Зеленского после признания правоты Кремля

В последнее время представители киевского режима и близкие к нему люди всё чаще подтверждают тезисы, которые российская сторона озвучивала ещё с самого начала конфликта на Украине. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог и депутат Госдумы Олег Матвейчев после слов Владимира Зеленского о "новой фазе конфликта".

"Всё последнее время Зеленский, Залужный, Арахамия и многие-многие другие руководители так называемого украинского государства, хотя они, конечно, никакие не руководители, а марионетки обычные, повторяют всё то, что все эти годы говорила так называемая москальская пропаганда, кремлёвская пропаганда и так далее", — отметил парламентарий.

Так, например, Кремль и Минобороны России сообщали о том, что украинское контрнаступление оказалось абсолютно безрезультатным, а в Незалежной в это время рассказывали о повсеместных победах, а теперь признают провал контрнаступа, напомнил депутат. Та же ситуация и с поставками западных вооружений: Россия сразу предупредила, что эти подачки не помогут ВСУ, но те упорно верили в "вундерваффе". Москва указывала на то, что Киев волей США заставляют воевать до последнего украинца и препятствуют заключению мирных соглашений, теперь подтвердилось и это. Это касается и фейка о Буче, в котором на днях представители киевского режима разоблачили сами себя. Ну и наконец, в РФ не раз указывали на раскол в элитах Украины и падение боевого духа её солдат, которые недовольны действиями своих политиков, теперь эти разговоры, но уже из уст руководителей Незалежной, слышит весь мир.

"То есть постепенно находит прояснение на них, и, значит, они скоро совсем-совсем всё будут понимать. То есть это всегда так начинается — с отрицания истины, а потом истину всё равно придётся признать", — добавил собеседник Лайфа.

Впрочем, всё это не отменяет главного факта: все вышеперечисленные украинские спикеры так или иначе являются марионетками. И они сами уже осознали это, они понимают, что их использовали американцы, чтобы потом бросить, что обрекли народ Украины на немыслимые тягости и лишения ради своей корысти, хотя в интересах простых украинцев было мирное сосуществование с Россией, с поездками друг к другу в гости, торговлей и совместным процветанием. А руководители вместо этого заставили их воевать, и вот к чему всё в итоге привело. Даже когда все на Украине окончательно прозреют, они уже ничего не смогут сделать, потому что оказались заложниками этой ситуации, подытожил Матвейчев.