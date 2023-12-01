Лавров объявил условием для завершения СВО переход Украины от брейк-данса к танго

Процесс решения украинского вопроса можно начать только при участии двух сторон, "как в танго", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, в Киеве в настоящее время "танцуют брейк-данс".

"Для того чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как в танго, но ребята с той стороны танцуют не танго, а брейк-данс. Там надо солировать. Москва не видит сигналов Киева или "его хозяев" о готовности к урегулированию", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).