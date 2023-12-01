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Регион
Опубликовано 1 декабря 2023, 10:58
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Лавров объявил условием для завершения СВО переход Украины от брейк-данса к танго

Лавров на примере танго объяснил невозможность закончить СВО на Украине диалогом

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Getty Images / Aziz Karimov

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Getty Images / Aziz Karimov

Процесс решения украинского вопроса можно начать только при участии двух сторон, "как в танго", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, в Киеве в настоящее время "танцуют брейк-данс".

"Для того чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как в танго, но ребята с той стороны танцуют не танго, а брейк-данс. Там надо солировать. Москва не видит сигналов Киева или "его хозяев" о готовности к урегулированию", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

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Ранее Лайф рассказывал, что накануне глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на открытие сессии ОБСЕ в столице Северной Македонии. Вчера российский дипломат занял место рядом с представителями Румынии и Сан-Марино. При этом не обошлось и без казусов: сначала Болгария согласилась пропустить самолёт Лаврова через своё воздушное пространство, однако позже узнала, что на борту будет Мария Захарова, и отозвала разрешение. В итоге лайнер полетел через Грецию.

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Александра Мышляева
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