Болгария открыла небо для самолёта Лаврова
Посол РФ Митрофанова: Болгария открыла небо для визита Лаврова на встречу ОБСЕ
Болгария открыла воздушное пространство для визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое пройдёт в Северной Македонии. Об этом сообщила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова.
"На нашу ноту о пролёте самолёта Лаврова через воздушное пространство Болгарии получен положительный ответ. МИД Болгарии нас официально проинформировал, что полёт в воздушном пространстве страны нашему министру разрешён", — приводит слова главы дипмиссии ТАСС.
Ранее Лавров сообщил, что примет участие в политическом мероприятии, если София откроет небо для пролёта российской делегации.
СМИД ОБСЕ соберётся в Скопье 29 ноября — 1 декабря. Ранее Северная Македония сообщила, что откроет воздушное пространство для делегации РФ. С призывом пригласить российского министра на заседание 19 ноября выступил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
ТАСС / Михаил Терещенко