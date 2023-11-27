Болгария открыла небо для самолёта Лаврова

Болгария открыла воздушное пространство для визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое пройдёт в Северной Македонии. Об этом сообщила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова.

"На нашу ноту о пролёте самолёта Лаврова через воздушное пространство Болгарии получен положительный ответ. МИД Болгарии нас официально проинформировал, что полёт в воздушном пространстве страны нашему министру разрешён", — приводит слова главы дипмиссии ТАСС.

Ранее Лавров сообщил, что примет участие в политическом мероприятии, если София откроет небо для пролёта российской делегации.