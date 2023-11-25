Северная Македония откроет небо для Лаврова перед саммитом ОБСЕ

Северная Македония разрешит посадку самолёта главы МИД РФ Сергея Лаврова в Скопье для принятия участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ 29 ноября – 1 декабря 2023 года. Об этом сообщило правительство республики.

"На сегодняшнем заседании правительство приняло дополнение к решению о введении ограничительных мер в отношении деятельности Российской Федерации, запрещающему доступ воздушных судов Российской Федерации в соответствии с постановлением Совета ЕС об общей внешней политике и политике безопасности ЕС", — говорится в сообщении ведомства.

Согласно принятому дополнению компетентные министерства иностранных дел и обороны смогут выдать разрешение на пролёт и посадку российского самолёта. При этом подчёркивается, что послабление не противоречит регламенту ЕС, так как тот предусматривает, что для международных конференций допустимы исключения из рестрикций.