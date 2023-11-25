Северная Македония откроет небо для Лаврова перед саммитом ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Северная Македония разрешит посадку самолёта главы МИД РФ Сергея Лаврова в Скопье для принятия участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ 29 ноября – 1 декабря 2023 года. Об этом сообщило правительство республики.
"На сегодняшнем заседании правительство приняло дополнение к решению о введении ограничительных мер в отношении деятельности Российской Федерации, запрещающему доступ воздушных судов Российской Федерации в соответствии с постановлением Совета ЕС об общей внешней политике и политике безопасности ЕС", — говорится в сообщении ведомства.
Согласно принятому дополнению компетентные министерства иностранных дел и обороны смогут выдать разрешение на пролёт и посадку российского самолёта. При этом подчёркивается, что послабление не противоречит регламенту ЕС, так как тот предусматривает, что для международных конференций допустимы исключения из рестрикций.
Ранее пригласить Лаврова на саммит ОБСЕ для переговоров призвал глава МИД Австрии Александер Шалленберг. По его словам, Европа сможет решать накопившиеся проблемы, если будет смотреть на мир трезво и прагматично.