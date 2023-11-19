Глава МИД Австрии призвал пригласить Лаврова на саммит ОБСЕ для переговоров

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова следует пригласить на предстоящий саммит ОБСЕ в Северной Македонии, заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг. Отвечая на соответствующий вопрос в интервью Die Presse, дипломат также выразил желание побеседовать с коллегой из РФ.

"Я считаю правильным пригласить министра иностранных дел России. Эта организация необходима для будущего", — подчеркнул зарубежный политик.

По словам Шалленберга, он не может исполнять свои обязанности, встречаясь лишь с коллегами из соседних государств. Европа сможет решать накопившиеся проблемы, если будет смотреть на мир трезво и прагматично, добавил министр.

"Если представится возможность, то да. ОБСЕ — это другая структура. Я не могу заниматься внешней политикой, разговаривая только со Швейцарией и Лихтенштейном", — ответил австриец на вопрос о возможных переговорах с Лавровым на саммите.