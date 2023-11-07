"Все готовы помочь": Экс-глава МИД Австрии восхитилась россиянами после переезда в Петербург

Россияне гораздо более дружелюбны по отношению к незнакомцам, чем граждане европейских государств. Такими наблюдениями с RT поделилась экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, переехавшая в Санкт-Петербург.

Дипломат подчеркнула, что за рубежом иностранцы зачастую вынуждены ловить на себе гневные взгляды. В то же время жители Северной столицы с удовольствием помогают заблудившимся гостям города, даже если те не знают языка.

"Люди здесь дружелюбны и готовы помочь. Если подойти на улице к прохожему и спросить у него дорогу, сказав при этом, что ты не говоришь по-русски, то на его лице появится широкая улыбка — и он подскажет. В Австрии или Германии в такой ситуации ты можешь сразу испытать на себе чувство неприязни", — призналась бывшая глава МИД.

По словам Кнайсль, в городе на Неве она чувствует себя как дома. В настоящее время дипломат занимается изучением русского языка.