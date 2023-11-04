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4 ноября, 07:46

Медведев: Сплочённость перед общим врагом всегда была в основе российского государства

Медведев поздравил россиян с Днём народного единства

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём народного единства. Политик написал в своём телеграм-канале, что враги на протяжении столетий нападали на нас, пытаясь разрушить российскую государственность снаружи и изнутри.

По словам политика, в основе российского государства во все времена были межнациональный мир, уважение разных народов и конфессий друг к другу, сплочённость и единение перед лицом общего врага. На протяжении многих веков противники хотели разобщить людей и разорвать Россию, но ничего не вышло, подчеркнул Медведев.

"Только вековая мудрость наших людей — православных, мусульман, иудеев и буддистов — не позволяла, не позволяет и не позволит злу воцариться на нашей земле. Так победим!" указал он.

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А ранее находящиеся на борту МКС российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили соотечественников с Днём народного единства. Они подчеркнули, что это праздник каждого россиянина, который искренне любит свою страну.

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ТАСС / Пресс-служба президента РФ

Дарья Нарыкова
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