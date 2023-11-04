Медведев: Сплочённость перед общим врагом всегда была в основе российского государства

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём народного единства. Политик написал в своём телеграм-канале, что враги на протяжении столетий нападали на нас, пытаясь разрушить российскую государственность снаружи и изнутри.

По словам политика, в основе российского государства во все времена были межнациональный мир, уважение разных народов и конфессий друг к другу, сплочённость и единение перед лицом общего врага. На протяжении многих веков противники хотели разобщить людей и разорвать Россию, но ничего не вышло, подчеркнул Медведев.

"Только вековая мудрость наших людей — православных, мусульман, иудеев и буддистов — не позволяла, не позволяет и не позволит злу воцариться на нашей земле. Так победим!" — указал он.